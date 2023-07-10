Как заморозка российских активов повысила спрос на резервы в золоте

68% центробанков предпочитают хранить физическое золото в своей юрисдикции, в то время как в 2020 г. их доля составляла 50%. 41% центробанков планирует увеличивать долю драгметалла в структуре своих резервов, 59% не собираются менять его объемы, при этом никто из опрошенных не намеревается ее сокращать.