Как заморозка российских активов повысила спрос на резервы в золоте

Как заморозка российских активов повысила спрос на резервы в золоте38% представителей центробанков признались, что их встревожила блокировка активов РФ
Центральные банки стали чаще задумываться о сохранности своих резервов, которые размещены в западных юрисдикциях, прежде всего в США. К такому выводу пришли эксперты американской инвесткомпании Invesco на основе проведенного опроса мировых регуляторов. В частности, центробанки обеспокоены заморозкой США российских ЗВР – так ответили 38% респондентов. Центробанки начали считать золото более привлекательным активом. Об этом Invesco заявили 58% опрошенных.
Регуляторы также стали меньше доверять производным от золота финансовым инструментам, предпочитая физические слитки. Сейчас деривативы считают надежным средством вложения только 17% опрошенных против 29% в 2020 г., так называемые ETF (индексы) – 7% против 12%.
68% центробанков предпочитают хранить физическое золото в своей юрисдикции, в то время как в 2020 г. их доля составляла 50%. 41% центробанков планирует увеличивать долю драгметалла в структуре своих резервов, 59% не собираются менять его объемы, при этом никто из опрошенных не намеревается ее сокращать.