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Как заморозка российских активов повысила спрос на резервы в золоте

38% представителей центробанков признались, что их встревожила блокировка активов РФ
Антон Козлов Илья Лакстыгал
Илья Наймушин / РИА Новости

Центральные банки стали чаще задумываться о сохранности своих резервов, которые размещены в западных юрисдикциях, прежде всего в США. К такому выводу пришли эксперты американской инвесткомпании Invesco на основе проведенного опроса мировых регуляторов. В частности, центробанки обеспокоены заморозкой США российских ЗВР – так ответили 38% респондентов. Центробанки начали считать золото более привлекательным активом. Об этом Invesco заявили 58% опрошенных. 

Регуляторы также стали меньше доверять производным от золота финансовым инструментам, предпочитая физические слитки. Сейчас деривативы считают надежным средством вложения только 17% опрошенных против 29% в 2020 г., так называемые ETF (индексы) – 7% против 12%. 

68% центробанков предпочитают хранить физическое золото в своей юрисдикции, в то время как в 2020 г. их доля составляла 50%. 41% центробанков планирует увеличивать долю драгметалла в структуре своих резервов, 59% не собираются менять его объемы, при этом никто из опрошенных не намеревается ее сокращать. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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