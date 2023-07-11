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Среди новых акционеров банка «Точка» не будет мажоритария

Банк продолжит развивать его нынешняя команда
Наталья Заруцкая
«Точка» продолжит развиваться самостоятельно и расширит состав акционеров, в том числе за счет международных компаний / Евгений Разумный / Ведомости

Среди новых акционеров банка для предпринимателей «Точка» не будет мажоритарного: управлять банком продолжит нынешняя команда. Об этом говорится в сообщении «Интерроса» – холдинг, топ-менеджмент «Точки» и ряд других компаний вошли в консорциум инвесторов, который консолидирует 100% акций. Сейчас консорциум уже контролирует 9,99% через компанию Catalytic People Ltd., а 10 июля банк непрофильных активов «Траст» на аукционе продал 90,01% акций «Точки» за 41,5 млрд руб. Сделку планируется закрыть в III квартале.

В ходе общения с потенциальными акционерами еще до окончания торгов стало понятно, что сохранить операционную самостоятельность банка будет трудновыполнимо, приводятся в релизе «Точки» слова ее генерального директора Андрея Завадских. Поэтому менеджмент банка принял решение создать консорциум, в котором нет мажоритарного инвестора, – это даст «Точке» «максимум свободы для развития бизнеса и гарантирует сохранность культуры и команды».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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