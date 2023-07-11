Среди новых акционеров банка «Точка» не будет мажоритария

Среди новых акционеров банка для предпринимателей «Точка» не будет мажоритарного: управлять банком продолжит нынешняя команда. Об этом говорится в сообщении «Интерроса» – холдинг, топ-менеджмент «Точки» и ряд других компаний вошли в консорциум инвесторов, который консолидирует 100% акций. Сейчас консорциум уже контролирует 9,99% через компанию Catalytic People Ltd., а 10 июля банк непрофильных активов «Траст» на аукционе продал 90,01% акций «Точки» за 41,5 млрд руб. Сделку планируется закрыть в III квартале.