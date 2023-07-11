Среди новых акционеров банка «Точка» не будет мажоритария

Среди новых акционеров банка «Точка» не будет мажоритарияБанк продолжит развивать его нынешняя команда
Среди новых акционеров банка для предпринимателей «Точка» не будет мажоритарного: управлять банком продолжит нынешняя команда. Об этом говорится в сообщении «Интерроса» – холдинг, топ-менеджмент «Точки» и ряд других компаний вошли в консорциум инвесторов, который консолидирует 100% акций. Сейчас консорциум уже контролирует 9,99% через компанию Catalytic People Ltd., а 10 июля банк непрофильных активов «Траст» на аукционе продал 90,01% акций «Точки» за 41,5 млрд руб. Сделку планируется закрыть в III квартале.
В ходе общения с потенциальными акционерами еще до окончания торгов стало понятно, что сохранить операционную самостоятельность банка будет трудновыполнимо, приводятся в релизе «Точки» слова ее генерального директора Андрея Завадских. Поэтому менеджмент банка принял решение создать консорциум, в котором нет мажоритарного инвестора, – это даст «Точке» «максимум свободы для развития бизнеса и гарантирует сохранность культуры и команды».