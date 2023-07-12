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Сбербанк и ВТБ отчитались о рекордной прибыли за первое полугодие

Достигать новых вершин сектору помогает продолжающийся кредитный бум
Екатерина Литова
Восстановление маржинальности операций после процентного стресса 2022 г. обусловило сильные финансовые результаты «Сбера» и ВТБ / Андрей Гордеев / Ведомости

Российские банки продолжают рапортовать о рекордных прибылях. Сбербанк в первом полугодии заработал 727,8 млрд руб. по российским стандартам бухучета – относительно лучшего для банка и всего сектора 2021 года прибыль увеличилась на 22,4%. Данных за тот же период 2022 г. «Сбер» не привел. Оценку прибыли за январь – июнь дал ВТБ: банк заработал 289 млрд руб. чистой прибыли по МСФО, что также является для группы рекордом (170,6 млрд руб. за тот же период эталонного 2021 года), написал «Интерфакс» со ссылкой на материалы банка к встрече его предправления Андрея Костина с Владимиром Путиным. Официально ВТБ показатели полугодия еще не раскрыл.

Благоприятные условия

Чистая прибыль Сбербанка в июне составила 138,8 млрд руб. – это лучший месячный результат с начала 2023 г. Достичь такого показателя помог продолжающийся кредитный бум и продажа австрийской «дочки» Sberbank Europe AG: выдачи розничных кредитов в июне стали рекордными за всю историю банка, составив 720 млрд руб., а сделку по продаже европейского бизнеса аналитики «Моих инвестиций» оценивают в 15–20 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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