Сбербанк и ВТБ отчитались о рекордной прибыли за первое полугодие

Российские банки продолжают рапортовать о рекордных прибылях. Сбербанк в первом полугодии заработал 727,8 млрд руб. по российским стандартам бухучета – относительно лучшего для банка и всего сектора 2021 года прибыль увеличилась на 22,4%. Данных за тот же период 2022 г. «Сбер» не привел. Оценку прибыли за январь – июнь дал ВТБ: банк заработал 289 млрд руб. чистой прибыли по МСФО, что также является для группы рекордом (170,6 млрд руб. за тот же период эталонного 2021 года), написал «Интерфакс» со ссылкой на материалы банка к встрече его предправления Андрея Костина с Владимиром Путиным. Официально ВТБ показатели полугодия еще не раскрыл.