Сбербанк и ВТБ отчитались о рекордной прибыли за первое полугодие

Сбербанк и ВТБ отчитались о рекордной прибыли за первое полугодиеДостигать новых вершин сектору помогает продолжающийся кредитный бум
Российские банки продолжают рапортовать о рекордных прибылях. Сбербанк в первом полугодии заработал 727,8 млрд руб. по российским стандартам бухучета – относительно лучшего для банка и всего сектора 2021 года прибыль увеличилась на 22,4%. Данных за тот же период 2022 г. «Сбер» не привел. Оценку прибыли за январь – июнь дал ВТБ: банк заработал 289 млрд руб. чистой прибыли по МСФО, что также является для группы рекордом (170,6 млрд руб. за тот же период эталонного 2021 года), написал «Интерфакс» со ссылкой на материалы банка к встрече его предправления Андрея Костина с Владимиром Путиным. Официально ВТБ показатели полугодия еще не раскрыл.
Благоприятные условия
Чистая прибыль Сбербанка в июне составила 138,8 млрд руб. – это лучший месячный результат с начала 2023 г. Достичь такого показателя помог продолжающийся кредитный бум и продажа австрийской «дочки» Sberbank Europe AG: выдачи розничных кредитов в июне стали рекордными за всю историю банка, составив 720 млрд руб., а сделку по продаже европейского бизнеса аналитики «Моих инвестиций» оценивают в 15–20 млрд руб.