Совкомбанк заработал 22,5 млрд рублей чистой прибыли в I квартале

Совкомбанк заработал 22,5 млрд рублей чистой прибыли в I кварталеБанк впервые отчитался по МСФО после февраля 2022 года
Чистая прибыль Совкомбанка за I квартал 2023 г. по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) составила 22,5 млрд руб., данных за тот же период прошлого года в ней не приводится. Банк впервые после февраля 2022 г. раскрыл показатели МСФО. По РСБУ чистая прибыль Совкомбанка за весь 2022 г. составила 14,2 млрд руб., снизившись в 3,2 раза год к году.
I квартал этого года сложился для банка удачно, считает первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский: за счет регулярной прибыли и разовых доходов банк вдвое превысил результат 2021 г. (9,8 млрд руб.). Он уточнил «Ведомостям», что банк продолжает использовать все доступные послабления от ЦБ, но общий эффект на достаточность капитала по нормативам не превышает 1%.
Капитал Совкомбанка по состоянию на 31 марта 2023 г. достиг 214,4 млрд руб. против 191,7 млрд руб. к концу 2022 г. Норматив достаточности капитала Н1.0 по РСБУ на 31 марта составил 12,2% (отражает способность банка компенсировать возможные финансовые потери за счет собственных средств, установленный ЦБ минимум – 8%).
Чистый процентный доход Совкомбанка в I квартале достиг 31,9 млрд руб. После расходов на резервы (12 млрд руб.) он составил 20 млрд руб. Чистый комиссионный доход – 6,3 млрд руб.
Операционный доход составил 45,3 млрд руб., из него 11,3 млрд руб. пришлось на прибыль от операций с финансовыми инструментами, 7,7 млрд руб. – на операции с иностранной валютой, драгметаллами и производными финансовыми инструментами. На административные расходы и персонал Совкомбанка пришлось 13,9 млрд руб. Еще 3,8 млрд руб. составили расходы по прочей небанковской деятельности.
Розничный кредитный портфель увеличился за январь – март на 5% до 611 млрд руб., в основном благодаря росту портфеля карт рассрочки «Халва» и залогового кредитования (его доля в портфеле составила 59%), сообщил Совкомбанк дополнительно в пресс-релизе. Ипотечный портфель увеличился на 4% до 188 млрд руб., автокредиты – на 6% до 171 млрд руб., а портфель «Халвы» прибавил 9%, достигнув 123 млрд руб.
Портфель кредитов компаниям в I квартале вырос на 4% до 828 млрд руб. за счет восстановления экономики и замещения корпоративным сектором внешних заимствований. Кредиты крупным заемщикам выросли на 7%, достигнув 654 млрд руб., а субъектам малого и среднего предпринимательства – на 3% до 157 млрд руб.
Средства граждан с начала года увеличились на 4% до 749 млрд руб., в основном за счет срочных депозитов. Средства компаний выросли на 10% до 1,06 трлн руб. за счет текущих счетов (+10% по сравнению с концом прошлого года) и корпоративных депозитов (+7%).
Страховая группа Совкомбанка, куда входят «Совкомбанк страхование» и «Совкомбанк страхование жизни», по итогам I квартала получила 650 млн руб. прибыли. Объем собранных премий составил 6 млрд руб. – рост был в основном за счет каско и накопительного страхования жизни.
«Совкомбанк лизинг» за четыре месяца 2023 г. дал 652 млн руб., а портфель с начала года вырос на 19%.
Аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов оценивает результаты банка как «неплохие». Активы банка за квартал выросли на 4% до 2,271 трлн руб., кредитный портфель – на 4,4% до 1,447 трлн руб., средства клиентов – на 7,1%. Темпы роста в значительно степени соответствуют тому, что наблюдалось у других ведущих банков, указывает он. Так, Сбербанк в I квартале нарастил корпоративный кредитный портфель по МСФО на 4,6%, розничный – на 4,4%.
Совкомбанк вполне может продолжать нормально развиваться как универсальный банк, считает Додонов. Риски, как и для сектора в целом, во многом связаны с развитием экономической ситуации в стране, говорит эксперт: в случае ее нового ухудшения (например, из-за санкций или усиления геополитической напряженности) банк может столкнуться с ухудшением качества кредитного портфеля и снижением основных финансовых показателей.
Доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова называет финансовые результаты «впечатляющими». Чистая прибыль Совкомбанка за квартал оказалась значительно больше, чем за весь прошлый год, так как банк, как и многие другие, в 2022 г. пользовался регуляторными послаблениями ЦБ.
Результаты текущего года Совкомбанк еще после выхода отчетности I квартала по РСБУ объяснял «разовыми событиями». Но анализ отчетности показывает, что финансовый результат I квартала обусловлен не только данным фактом, но и реальным развитием «обычного» банковского бизнеса. Об этом свидетельствует, например, рост кредитного портфеля, причем как юридическим, так и физическим лицам.
Можно предположить, что при подведении итогов по международным стандартам соотношение этих показателей будет примерно таким же, а значит, имеет смысл говорить не о разовых событиях, а, скорее, о тенденции, характерной, как уже было сказано, для всего банковского сектора страны. Из обращающих на себя внимание строк финансовой отчетности стоит также отметить высокую долю чистого процентного дохода (по сравнению с комиссионными доходами, в прошлом году превышающими процентные), а также рост других основных показателей – таких, например, как остатки на счетах. Таким образом, говорить о том, что при сохранении наметившейся тенденции финансовый результат текущего года окажется для Совкомбанка очень хорошим, не будет серьезным преувеличением.