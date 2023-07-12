Совкомбанк заработал 22,5 млрд рублей чистой прибыли в I квартале

Можно предположить, что при подведении итогов по международным стандартам соотношение этих показателей будет примерно таким же, а значит, имеет смысл говорить не о разовых событиях, а, скорее, о тенденции, характерной, как уже было сказано, для всего банковского сектора страны. Из обращающих на себя внимание строк финансовой отчетности стоит также отметить высокую долю чистого процентного дохода (по сравнению с комиссионными доходами, в прошлом году превышающими процентные), а также рост других основных показателей – таких, например, как остатки на счетах. Таким образом, говорить о том, что при сохранении наметившейся тенденции финансовый результат текущего года окажется для Совкомбанка очень хорошим, не будет серьезным преувеличением.