Для использования цифровых рублей граждане будут обязаны регистрироваться в ЕСИА

Для использования цифровых рублей граждане будут обязаны регистрироваться в ЕСИАА ответственность за разрешение споров по транзакциям на платформе будет нести ЦБ
Граждане и индивидуальные предприниматели (ИП) для совершения операций с цифровым рублем и открытия кошелька должны будут зарегистрироваться в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) и получить простую электронную подпись. Эти требования содержатся в проекте положения Банка России, где описаны правила работы платформы цифрового рубля. Он станет третьей формой российской валюты наряду с наличными и безналичными.
Новая форма рубля
Оператором платформы, как уже было известно, станет Банк России – он будет открывать, приостанавливать и закрывать цифровые счета, проводить операции с цифровым рублем на платформе, контролировать соблюдение ее правил. Также в обязанности ЦБ входит прием и рассмотрение обращений участников платформы (только российские банки), в том числе составленных на основании запросов и претензий пользователей платформы. Работать платформа будет круглосуточно без выходных и праздничных дней в режиме реального времени.