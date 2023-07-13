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Для использования цифровых рублей граждане будут обязаны регистрироваться в ЕСИА

А ответственность за разрешение споров по транзакциям на платформе будет нести ЦБ
Наталья Заруцкая
Открытие кошельков банкам, гражданам и бизнесу станет первыми операциями с цифровыми рублями, которые начнет через свою платформу проводить Банк России / Андрей Гордеев / Ведомости

Граждане и индивидуальные предприниматели (ИП) для совершения операций с цифровым рублем и открытия кошелька должны будут зарегистрироваться в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) и получить простую электронную подпись. Эти требования содержатся в проекте положения Банка России, где описаны правила работы платформы цифрового рубля. Он станет третьей формой российской валюты наряду с наличными и безналичными.

Новая форма рубля

Оператором платформы, как уже было известно, станет Банк России – он будет открывать, приостанавливать и закрывать цифровые счета, проводить операции с цифровым рублем на платформе, контролировать соблюдение ее правил. Также в обязанности ЦБ входит прием и рассмотрение обращений участников платформы (только российские банки), в том числе составленных на основании запросов и претензий пользователей платформы. Работать платформа будет круглосуточно без выходных и праздничных дней в режиме реального времени.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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