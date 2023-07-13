Для использования цифровых рублей граждане будут обязаны регистрироваться в ЕСИА

Оператором платформы, как уже было известно, станет Банк России – он будет открывать, приостанавливать и закрывать цифровые счета, проводить операции с цифровым рублем на платформе, контролировать соблюдение ее правил. Также в обязанности ЦБ входит прием и рассмотрение обращений участников платформы (только российские банки), в том числе составленных на основании запросов и претензий пользователей платформы. Работать платформа будет круглосуточно без выходных и праздничных дней в режиме реального времени.