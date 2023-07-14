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На розничном рынке продолжается кредитный бум

Банки отчитываются о рекордных выдачах, несмотря на введенные ЦБ ограничения
Наталья Заруцкая
Евгений Разумный / Ведомости

Выдачи кредитов населению продолжают бить рекорды. Сбербанк в июне выдал самый большой за всю историю банка объем ссуд – 720 млрд руб. Аналогичная ситуация и в Росбанке: в июне он предоставил рекордную сумму кредитов физическим лицам в размере свыше 33 млрд руб., рассказал «Ведомостям» директор «Росбанк дома» Денис Ковалев. Другие крупные игроки, Альфа-банк и ВТБ, фиксируют рекордные выдачи в отдельных сегментах – кредитах наличными и автокредитах, говорят их представители.

Кредитование населения начиная с марта каждый месяц обновляет рекорды по выдачам, следует из экспресс-мониторинга аналитической компании Frank RG. Общий объем выданных банками ссуд в марте составил почти 1,34 трлн руб. (+35% к февралю). После небольшого апрельского спада выдач в мае они выросли на 7% до 1,4 трлн руб., а в июне – еще на 5% до 1,47 трлн руб. Последние два месяца росли все сегменты кредитования.

За счет чего растет рынок

Главным драйвером является ипотека. По данным ЦБ, ипотечные портфели растут с марта более чем на 2% ежемесячно. Регулятор предполагал, что так банки стремятся успеть выдать кредиты по госпрограммам с низким первоначальным взносом до ужесточения подхода к применению макропруденциальных надбавок. Но пока это ограничение не помешало Сбербанку достичь нового рекорда в выдачах: в июне портфель жилищных кредитов банка вырос на 2,8% после роста на 2,7% в мае.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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