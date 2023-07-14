На розничном рынке продолжается кредитный бум

Главным драйвером является ипотека. По данным ЦБ, ипотечные портфели растут с марта более чем на 2% ежемесячно. Регулятор предполагал, что так банки стремятся успеть выдать кредиты по госпрограммам с низким первоначальным взносом до ужесточения подхода к применению макропруденциальных надбавок. Но пока это ограничение не помешало Сбербанку достичь нового рекорда в выдачах: в июне портфель жилищных кредитов банка вырос на 2,8% после роста на 2,7% в мае.