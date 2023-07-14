На розничном рынке продолжается кредитный бум

На розничном рынке продолжается кредитный бумБанки отчитываются о рекордных выдачах, несмотря на введенные ЦБ ограничения
Выдачи кредитов населению продолжают бить рекорды. Сбербанк в июне выдал самый большой за всю историю банка объем ссуд – 720 млрд руб. Аналогичная ситуация и в Росбанке: в июне он предоставил рекордную сумму кредитов физическим лицам в размере свыше 33 млрд руб., рассказал «Ведомостям» директор «Росбанк дома» Денис Ковалев. Другие крупные игроки, Альфа-банк и ВТБ, фиксируют рекордные выдачи в отдельных сегментах – кредитах наличными и автокредитах, говорят их представители.
Кредитование населения начиная с марта каждый месяц обновляет рекорды по выдачам, следует из экспресс-мониторинга аналитической компании Frank RG. Общий объем выданных банками ссуд в марте составил почти 1,34 трлн руб. (+35% к февралю). После небольшого апрельского спада выдач в мае они выросли на 7% до 1,4 трлн руб., а в июне – еще на 5% до 1,47 трлн руб. Последние два месяца росли все сегменты кредитования.
За счет чего растет рынок
Главным драйвером является ипотека. По данным ЦБ, ипотечные портфели растут с марта более чем на 2% ежемесячно. Регулятор предполагал, что так банки стремятся успеть выдать кредиты по госпрограммам с низким первоначальным взносом до ужесточения подхода к применению макропруденциальных надбавок. Но пока это ограничение не помешало Сбербанку достичь нового рекорда в выдачах: в июне портфель жилищных кредитов банка вырос на 2,8% после роста на 2,7% в мае.