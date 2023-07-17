Компании конвертируют кредиты в токсичных валютах в юаневые и рублевые

Тенденцию подтвердили в Сбербанке. Доля недружественных валют в корпоративном кредитном портфеле в рамках программы конвертации задолженности в национальную валюту снизилась за последние 1,5 года, сообщил представитель банка. На начало 2022 г. эта доля составляла 25% портфеля, а сейчас – 17%, весь корпоративный портфель банка достиг к концу июня 20,8 трлн руб., следует из отчетности «Сбера» по РСБУ. Сейчас Сбербанк активно работает над развитием корпоративного кредитования в валютах дружественных стран, добавил его представитель. Кредиты в юанях госбанк начал выдавать с сентября прошлого года.