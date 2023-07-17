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Компании конвертируют кредиты в токсичных валютах в юаневые и рублевые

Перевод задолженности снижает риски для заемщика, а банкам дает заработать
Михаил Кузнецов
Займы в любых иностранных валютах более рискованны, чем в национальной, что связано с рисками изменения курсов, а также с резко меняющейся политической обстановкой / Андрей Гордеев / Ведомости

В процессе структурной перестройки экономики компании активно замещают кредиты в долларах и евро на рублевые и юаневые. На это обратил внимание ЦБ в своем докладе «Денежно-кредитные условия и трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики». Регулятор отметил, что наблюдает тенденцию конвертации кредитов компаниям, выданных в международных резервных валютах, в юани.

Тенденцию подтвердили в Сбербанке. Доля недружественных валют в корпоративном кредитном портфеле в рамках программы конвертации задолженности в национальную валюту снизилась за последние 1,5 года, сообщил представитель банка. На начало 2022 г. эта доля составляла 25% портфеля, а сейчас – 17%, весь корпоративный портфель банка достиг к концу июня 20,8 трлн руб., следует из отчетности «Сбера» по РСБУ. Сейчас Сбербанк активно работает над развитием корпоративного кредитования в валютах дружественных стран, добавил его представитель. Кредиты в юанях госбанк начал выдавать с сентября прошлого года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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