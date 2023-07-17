Компании конвертируют кредиты в токсичных валютах в юаневые и рублевые

Компании конвертируют кредиты в токсичных валютах в юаневые и рублевыеПеревод задолженности снижает риски для заемщика, а банкам дает заработать
В процессе структурной перестройки экономики компании активно замещают кредиты в долларах и евро на рублевые и юаневые. На это обратил внимание ЦБ в своем докладе «Денежно-кредитные условия и трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики». Регулятор отметил, что наблюдает тенденцию конвертации кредитов компаниям, выданных в международных резервных валютах, в юани.
Тенденцию подтвердили в Сбербанке. Доля недружественных валют в корпоративном кредитном портфеле в рамках программы конвертации задолженности в национальную валюту снизилась за последние 1,5 года, сообщил представитель банка. На начало 2022 г. эта доля составляла 25% портфеля, а сейчас – 17%, весь корпоративный портфель банка достиг к концу июня 20,8 трлн руб., следует из отчетности «Сбера» по РСБУ. Сейчас Сбербанк активно работает над развитием корпоративного кредитования в валютах дружественных стран, добавил его представитель. Кредиты в юанях госбанк начал выдавать с сентября прошлого года.