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В ЦБ объяснили причины долгого запуска реестра квалифицированных инвесторов

Регулятору нужно время для проработки правовой системы
Софья Шелудченко
Евгений Разумный / Ведомости

Банк России уже год работает над созданием единого реестра квалифицированных инвесторов. Затянувшееся формирование перечня в регуляторе объясняют тем, что значительное время уходит на проработку правовой модели и параметров такой системы, рассказал «Ведомостям» его представитель. В особенности это касается порядка внесения сведений о «квале» в единый реестр и уровне ответственности лиц, включающих в него данные.

ЦБ предложил создать реестр квалифицированных инвесторов год назад. Сейчас каждый брокер или управляющая компания имеют собственную базу клиентов с таким статусом, что вынуждает инвесторов при смене брокера заново подтверждать квалификацию, пояснял директор службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута. Регулятор предлагал в том числе ввести ответственность за незаконное признание инвестора квалифицированным – виновным будет признан тот, кто внес его в реестр. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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