В ЦБ объяснили причины долгого запуска реестра квалифицированных инвесторов

Банк России уже год работает над созданием единого реестра квалифицированных инвесторов. Затянувшееся формирование перечня в регуляторе объясняют тем, что значительное время уходит на проработку правовой модели и параметров такой системы, рассказал «Ведомостям» его представитель. В особенности это касается порядка внесения сведений о «квале» в единый реестр и уровне ответственности лиц, включающих в него данные.