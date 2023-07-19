В ЦБ объяснили причины долгого запуска реестра квалифицированных инвесторов

В ЦБ объяснили причины долгого запуска реестра квалифицированных инвесторовРегулятору нужно время для проработки правовой системы
Банк России уже год работает над созданием единого реестра квалифицированных инвесторов. Затянувшееся формирование перечня в регуляторе объясняют тем, что значительное время уходит на проработку правовой модели и параметров такой системы, рассказал «Ведомостям» его представитель. В особенности это касается порядка внесения сведений о «квале» в единый реестр и уровне ответственности лиц, включающих в него данные.
ЦБ предложил создать реестр квалифицированных инвесторов год назад. Сейчас каждый брокер или управляющая компания имеют собственную базу клиентов с таким статусом, что вынуждает инвесторов при смене брокера заново подтверждать квалификацию, пояснял директор службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута. Регулятор предлагал в том числе ввести ответственность за незаконное признание инвестора квалифицированным – виновным будет признан тот, кто внес его в реестр.