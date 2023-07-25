Банки заработали 1,7 трлн рублей в первом полугодии

Динамика выдач ипотеки ускорилась до 2,5% с 2,2% в мае и оказалась максимальной с декабря 2022 г. (3,3%). Основным драйвером стала рыночная ипотека: выдачи выросли на 11%, до 307 млрд руб. с 277 млрд руб. в мае. Ипотека с господдержкой увеличилась на умеренные 6%, до 321 млрд руб. против майских 307 млрд руб. Перераспределение спроса на вторичный рынок ЦБ связывает с опережающим ростом цен на первичном, что вместе с возможностью купить квартиру с готовым ремонтом и мебелью может делать «вторичку» привлекательнее. Дополнительно на первичку, полагает ЦБ, влияет ужесточение регулирования с начала июня. В частности, теперь от банков требуется выдавать кредиты с первоначальным взносом не менее 20%, если они не хотят применять надбавки по капиталу к льготным займам.