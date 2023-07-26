Драйвером роста ипотеки в июне стало вторичное жилье

Драйвером роста ипотеки в июне стало вторичное жильеНо повышение ключевой ставки может замедлить рынок
Банковский портфель ипотечных кредитов в июне увеличился на 2,5% и достиг 15,7 трлн руб., следует из обзора Банка России. Это максимальный прирост с декабря 2022 г. (3,3%), во время которого банки традиционно выдают максимальное количество ссуд. До этого динамика выдач три месяца держалась в диапазоне 2,1–2,2% и соответствовала среднемесячным показателям «эталонного» 2021 года (2,3%).
Рос сектор за счет рыночной ипотеки, в особенности вторички, говорится в обзоре ЦБ: в июне выдачи увеличились на 11% и составили 307 млрд против 277 млрд руб. месяцем ранее. Темпы роста ипотеки с господдержкой составили всего 6% до 321 млрд руб. за счет семейной (около 150 млрд руб.) и льготной программ (136 млрд руб.).
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