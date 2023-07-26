Драйвером роста ипотеки в июне стало вторичное жилье

Банковский портфель ипотечных кредитов в июне увеличился на 2,5% и достиг 15,7 трлн руб., следует из обзора Банка России. Это максимальный прирост с декабря 2022 г. (3,3%), во время которого банки традиционно выдают максимальное количество ссуд. До этого динамика выдач три месяца держалась в диапазоне 2,1–2,2% и соответствовала среднемесячным показателям «эталонного» 2021 года (2,3%).