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Драйвером роста ипотеки в июне стало вторичное жилье

Но повышение ключевой ставки может замедлить рынок
Наталья Заруцкая
Перераспределение спроса на вторичный рынок связано с опережающим ростом цен на первичном / Андрей Гордеев / Ведомости

Банковский портфель ипотечных кредитов в июне увеличился на 2,5% и достиг 15,7 трлн руб., следует из обзора Банка России. Это максимальный прирост с декабря 2022 г. (3,3%), во время которого банки традиционно выдают максимальное количество ссуд. До этого динамика выдач три месяца держалась в диапазоне 2,1–2,2% и соответствовала среднемесячным показателям «эталонного» 2021 года (2,3%).

Рос сектор за счет рыночной ипотеки, в особенности вторички, говорится в обзоре ЦБ: в июне выдачи увеличились на 11% и составили 307 млрд против 277 млрд руб. месяцем ранее. Темпы роста ипотеки с господдержкой составили всего 6% до 321 млрд руб. за счет семейной (около 150 млрд руб.) и льготной программ (136 млрд руб.).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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