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ЦБ описал требования к информационной защите цифрового рубля

Слабым звеном могут стать банки, у которых нет средств на ежегодный аудит, полагают эксперты
Наталья Заруцкая
Банки будут обязаны выделить в отдельный контур объекты информационной инфраструктуры, которые обеспечивают операции с цифровым рублем / Евгений Разумный / Ведомости

Банк России разработал проект положения для банков, на который те должны будут опираться при обеспечении информационной защиты операций с цифровым рублем. Их исполнение позволит сохранить целостность и конфиденциальность информации во время использования гражданами и компаниями третьей формы российской валюты, уверен регулятор.

Требования ЦБ будут распространяться на автоматизированные системы, программное обеспечение, средства вычислительной техники, телекоммуникационное оборудование, которые используются участниками платформы (банками) при работе с защищаемой информацией. В частности, под защитой будут находиться сведения о средствах на цифровых кошельках, о транзакциях с рублями, о доступе к платформе и закрытии счета, а также информация, необходимая для авторизации и идентификации пользователей, следует из ­документа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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