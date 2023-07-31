ЦБ описал требования к информационной защите цифрового рубля

Требования ЦБ будут распространяться на автоматизированные системы, программное обеспечение, средства вычислительной техники, телекоммуникационное оборудование, которые используются участниками платформы (банками) при работе с защищаемой информацией. В частности, под защитой будут находиться сведения о средствах на цифровых кошельках, о транзакциях с рублями, о доступе к платформе и закрытии счета, а также информация, необходимая для авторизации и идентификации пользователей, следует из ­документа.