ЦБ описал требования к информационной защите цифрового рубля

ЦБ описал требования к информационной защите цифрового рубляСлабым звеном могут стать банки, у которых нет средств на ежегодный аудит, полагают эксперты
Банк России разработал проект положения для банков, на который те должны будут опираться при обеспечении информационной защиты операций с цифровым рублем. Их исполнение позволит сохранить целостность и конфиденциальность информации во время использования гражданами и компаниями третьей формы российской валюты, уверен регулятор.
Требования ЦБ будут распространяться на автоматизированные системы, программное обеспечение, средства вычислительной техники, телекоммуникационное оборудование, которые используются участниками платформы (банками) при работе с защищаемой информацией. В частности, под защитой будут находиться сведения о средствах на цифровых кошельках, о транзакциях с рублями, о доступе к платформе и закрытии счета, а также информация, необходимая для авторизации и идентификации пользователей, следует из документа.