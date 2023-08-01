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ЦБ не готов насыщать рынок валютами дружественных стран

Пока Банк России считает правильным помогать управлять ликвидностью только в юанях
Екатерина Литова
Через ассоциацию банки ранее обратились к регулятору с просьбой ввести «всесистемный» инструментарий, который активизировал бы не только юаневый рынок, но и торги другими валютами дружественных стран / Олег Елков / ТАСС

В ЦБ пока не планируют предоставлять банкам дополнительную ликвидность в мягких валютах, кроме юаня. Позиция регулятора сформулирована в ответе Ксении Юдаевой (бывший первый зампред, с 1 августа перешла на должность советника председателя) на запрос Ассоциации банков России (АБР).

Через ассоциацию банки ранее обратились к регулятору с просьбой ввести «всесистемный» инструментарий, который активизировал бы не только юаневый рынок, но и торги другими валютами дружественных стран. Объемы ликвидности в валютах стран СНГ и дальнего зарубежья, доступные сейчас на рынке как для кредитных, так и для расчетных операций, «крайне сжаты» – это либо не дает возможности вообще проводить их, либо делает неконкурентоспособными из-за высоких конверсионных и транзакционных издержек, пишет АБР. «Широкий разброс вариативности валют не добавляет перспективы активизации валютного рынка по каждой из валют в отдельности», – отмечается в документе ассоциации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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