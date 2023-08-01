ЦБ не готов насыщать рынок валютами дружественных стран

Через ассоциацию банки ранее обратились к регулятору с просьбой ввести «всесистемный» инструментарий, который активизировал бы не только юаневый рынок, но и торги другими валютами дружественных стран. Объемы ликвидности в валютах стран СНГ и дальнего зарубежья, доступные сейчас на рынке как для кредитных, так и для расчетных операций, «крайне сжаты» – это либо не дает возможности вообще проводить их, либо делает неконкурентоспособными из-за высоких конверсионных и транзакционных издержек, пишет АБР. «Широкий разброс вариативности валют не добавляет перспективы активизации валютного рынка по каждой из валют в отдельности», – отмечается в документе ассоциации.