Падение рубля еще больше разгонит инфляцию

Российская валюта продолжает крутое пике по отношению к мировым: 2 августа стоимость доллара достигла 94,2 руб., евро закрыл торги на отметке 103 руб. – выше этих значений обе валюты находились только в конце февраля 2022 г. С начала лета рубль обесценился к доллару на 13 руб., или на 16%, а к евро – на 20%. Теряет национальная валюта и к юаню: его стоимость составила 13 руб. впервые с 14 апреля 2022 г.