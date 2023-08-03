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Падение рубля еще больше разгонит инфляцию

Некоторые эксперты не исключают уровня 100 руб./$ к концу года
Екатерина Литова
Ослабление рубля ведет к росту инфляции и необходимости индексировать социальные выплаты, а также к удорожанию импортных товаров для госзакупок / Максим Стулов / Ведомости

Российская валюта продолжает крутое пике по отношению к мировым: 2 августа стоимость доллара достигла 94,2 руб., евро закрыл торги на отметке 103 руб. – выше этих значений обе валюты находились только в конце февраля 2022 г. С начала лета рубль обесценился к доллару на 13 руб., или на 16%, а к евро – на 20%. Теряет национальная валюта и к юаню: его стоимость составила 13 руб. впервые с 14 апреля 2022 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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