Страховщики ужесточили оценку клиентов ДМС

За прошедший год у страховщиков выросла убыточность в добровольном медицинском страховании (ДМС) на фоне роста обращаемости населения в клиники. До коронавируса обращаемость (частота использования гражданами услуг, заложенных в полис) находилась на уровне около 50% при убыточности порядка 85%, рассказывает заместитель директора департамента корпоративного страхования персонала страхового брокера Remind (ранее – Marsh) Екатерина Глушенкова. В среднем, по данным Remind, обращаемость теперь составляет около 650 на 1000 застрахованных, а убыточность у всех крупных страховщиков сохранялась на уровне свыше 90% по итогам I квартала. При этом уровень обращаемости в 75–80% уже не вызывает удивления, а убыточность нередко переваливает за 100%, отметила Глушенкова.