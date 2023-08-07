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Страховщики ужесточили оценку клиентов ДМС

Это происходит из-за роста обращаемости по полисам
Софья Шелудченко
Андрей Гордеев / Ведомости

За прошедший год у страховщиков выросла убыточность в добровольном медицинском страховании (ДМС) на фоне роста обращаемости населения в клиники. До коронавируса обращаемость (частота использования гражданами услуг, заложенных в полис) находилась на уровне около 50% при убыточности порядка 85%, рассказывает заместитель директора департамента корпоративного страхования персонала страхового брокера Remind (ранее – Marsh) Екатерина Глушенкова. В среднем, по данным Remind, обращаемость теперь составляет около 650 на 1000 застрахованных, а убыточность у всех крупных страховщиков сохранялась на уровне свыше 90% по итогам I квартала. При этом уровень обращаемости в 75–80% уже не вызывает удивления, а убыточность нередко переваливает за 100%, отметила Глушенкова.

Тенденцию роста обращаемости и убыточности сегмента ДМС подтверждают и страховые компании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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