Минфин и ЦБ вместо грамотности займутся финансовой культурой населения

Минфин и Банк России обновили стратегию развития финансовой грамотности населения до 2030 г. Предыдущая версия фокусировала внимание на молодежи, новая делает ставку на более возрастные категории населения, следует из опубликованного на сайте Минфина документа. Взрослое население оказывает наибольшее влияние на экономику и социальную сферу, пояснил «Ведомостям» представитель ЦБ. «Это люди, принимающие финансовые решения, выбирающие финансовые услуги, инвестирующие свободные средства. То есть сегодня в фокусе внимания – взрослый экономически активный человек», – пояснил он.