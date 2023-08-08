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Эксперты оценили идею введения стандарта ипотечного кредитования

Он сделает процесс более прозрачным, но потребует тщательного обсуждения с банками
Наталья Заруцкая
Наличие единого стандарта качественно улучшит процесс выдачи ипотеки / Максим Стулов / Ведомости

Рынок на первый взгляд позитивно оценил идею ЦБ ввести стандарт ипотечного кредитования: он сделает процесс более прозрачным и сильно облегчит жизнь настоящим и будущим заемщикам, а также значительно повысит конкуренцию между кредитными организациями, говорят опрошенные «Ведомостями» эксперты.

О том, что ЦБ разрабатывает такой стандарт для банков, рассказал директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов в интервью IRN.RU. В ЦБ «не оставляют надежды», что смогут найти формат диалога с банковским сообществом, чтобы упреждать риски без введения регуляторных мер и создать «правильные ориентиры» на рынке, объяснил суть задумки регулятора Данилов. Но если сделать это не получится, ЦБ и дальше будет прибегать к «регуляторной дубине».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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