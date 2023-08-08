Эксперты оценили идею введения стандарта ипотечного кредитования

Эксперты оценили идею введения стандарта ипотечного кредитованияОн сделает процесс более прозрачным, но потребует тщательного обсуждения с банками
Рынок на первый взгляд позитивно оценил идею ЦБ ввести стандарт ипотечного кредитования: он сделает процесс более прозрачным и сильно облегчит жизнь настоящим и будущим заемщикам, а также значительно повысит конкуренцию между кредитными организациями, говорят опрошенные «Ведомостями» эксперты.
О том, что ЦБ разрабатывает такой стандарт для банков, рассказал директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов в интервью IRN.RU. В ЦБ «не оставляют надежды», что смогут найти формат диалога с банковским сообществом, чтобы упреждать риски без введения регуляторных мер и создать «правильные ориентиры» на рынке, объяснил суть задумки регулятора Данилов. Но если сделать это не получится, ЦБ и дальше будет прибегать к «регуляторной дубине».