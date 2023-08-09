О введении цифрового рубля не знает половина россиян

Половина опрошенных (51%) затруднились с ответом на вопрос о том, зачем новый рубль нужен. Среди затруднившихся чаще всего встречаются люди с неполным средним образованием (75%), а также активные телезрители (71%). При этом, несмотря на то что о цифровом рубле чаще слышали представители старшего поколения, только 63% из них имеют ясное представление о его назначении.