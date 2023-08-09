О введении цифрового рубля не знает половина россиян

О введении цифрового рубля не знает половина россиянСкепсис к чему-то новому, особенно если это связано с деньгами, – это нормально, считают в ЦБ
Только 15% опрошенных россиян знают о том, что с 2025 г. в России планируется массовое внедрение цифрового рубля (новой формы национальной валюты), об этом говорится в исследовании ВЦИОМа, проведенном специально для «Ведомостей». «Что-то слышали», но не знают подробностей 55% респондентов, 30% впервые услышали об этом явлении от социологов. Опрос был проведен 30 июля среди 1600 россиян.
Половина опрошенных (51%) затруднились с ответом на вопрос о том, зачем новый рубль нужен. Среди затруднившихся чаще всего встречаются люди с неполным средним образованием (75%), а также активные телезрители (71%). При этом, несмотря на то что о цифровом рубле чаще слышали представители старшего поколения, только 63% из них имеют ясное представление о его назначении.