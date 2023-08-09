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О введении цифрового рубля не знает половина россиян

Скепсис к чему-то новому, особенно если это связано с деньгами, – это нормально, считают в ЦБ
Юлия Малева Наталья Заруцкая
Массовым цифровой рубль может стать, если ЦБ сделает расчеты с ним почти бесплатными / Максим Стулов / Ведомости

Только 15% опрошенных россиян знают о том, что с 2025 г. в России планируется массовое внедрение цифрового рубля (новой формы национальной валюты), об этом говорится в исследовании ВЦИОМа, проведенном специально для «Ведомостей». «Что-то слышали», но не знают подробностей 55% респондентов, 30% впервые услышали об этом явлении от социологов. Опрос был проведен 30 июля среди 1600 россиян.

Половина опрошенных (51%) затруднились с ответом на вопрос о том, зачем новый рубль нужен. Среди затруднившихся чаще всего встречаются люди с неполным средним образованием (75%), а также активные телезрители (71%). При этом, несмотря на то что о цифровом рубле чаще слышали представители старшего поколения, только 63% из них имеют ясное представление о его назначении.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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