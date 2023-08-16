Ключевая ставка – 12%: что будет с депозитами, рублем, инфляцией и экономикой

Ключевая ставка – 12%: что будет с депозитами, рублем, инфляцией и экономикойПродукты банков подорожают, инфляция уложится в прогнозы ЦБ, но рублю нужны иные стимулы
Банк России 15 августа на внеплановом заседании поднял ключевую ставку сразу с 8,5 до 12% – последний раз регулятор шел на такой шаг в феврале 2022 г., резко повысив ставку с 9,5 до 20% на фоне девальвации рубля и разогнавшейся инфляции. Новый уровень ставки направлен на возвращение инфляции к цели в 4% в 2024 г.
Причина решения ЦБ – усиление инфляционного давления и инфляционных ожиданий, на которые давит динамика обменного курса. Регулятор не исключил дальнейшего роста ставки в случае усиления проинфляционных рисков – плановое заседание пройдет 15 сентября.
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