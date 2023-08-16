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Ключевая ставка – 12%: что будет с депозитами, рублем, инфляцией и экономикой

Продукты банков подорожают, инфляция уложится в прогнозы ЦБ, но рублю нужны иные стимулы
Екатерина Литова Наталья Заруцкая Артем Кульша
Центробанк внепланово повысил ставку с целью ограничить риски ценовой стабильности / Максим Стулов / Ведомости

Банк России 15 августа на внеплановом заседании поднял ключевую ставку сразу с 8,5 до 12% – последний раз регулятор шел на такой шаг в феврале 2022 г., резко повысив ставку с 9,5 до 20% на фоне девальвации рубля и разогнавшейся инфляции. Новый уровень ставки направлен на возвращение инфляции к цели в 4% в 2024 г.

Причина решения ЦБ – усиление инфляционного давления и инфляционных ожиданий, на которые давит динамика обменного курса. Регулятор не исключил дальнейшего роста ставки в случае усиления проинфляционных рисков – плановое заседание пройдет 15 сентября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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