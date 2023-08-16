Ключевая ставка – 12%: что будет с депозитами, рублем, инфляцией и экономикой

Банк России 15 августа на внеплановом заседании поднял ключевую ставку сразу с 8,5 до 12% – последний раз регулятор шел на такой шаг в феврале 2022 г., резко повысив ставку с 9,5 до 20% на фоне девальвации рубля и разогнавшейся инфляции. Новый уровень ставки направлен на возвращение инфляции к цели в 4% в 2024 г.