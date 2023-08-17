ЦБ снял ограничения по предельной стоимости кредита

ПСК отражает ставку в процентах годовых по кредиту и включает все затраты заемщика на обслуживание кредита, в том числе комиссии и расходы на страховку. В момент заключения договора процент не может превышать среднерыночное значение ПСК более чем на треть. В III квартале предельные значения ПСК по потребкредитам варьируются от 17,721% до 43,828% в зависимости от срока и суммы. В IV квартале диапазон предельной стоимости кредита выше и составляет от 19,132 до 48,817%.