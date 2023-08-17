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ЦБ снял ограничения по предельной стоимости кредита

Установленные до конца года значения не учитывали рост ключевой ставки до 12%
Наталья Заруцкая
ЦБ отметил, что снятие ограничений по предельной стоимости кредита повысит эффективность трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики / Андрей Гордеев / Ведомости

После повышения ключевой ставки до 12% Банк России решил не ограничивать до конца года полную стоимость кредита (ПСК) – ее предельное значение для всех видов займов регулятор устанавливает ежеквартально. Особенность ПСК в том, что ЦБ рассчитывает ее ретроспективно и действующие в III и IV кварталах значения основываются на данных за I и II кварталы, когда ключевая ставка была 7,5%.

ПСК отражает ставку в процентах годовых по кредиту и включает все затраты заемщика на обслуживание кредита, в том числе комиссии и расходы на страховку. В момент заключения договора процент не может превышать среднерыночное значение ПСК более чем на треть. В III квартале предельные значения ПСК по потребкредитам варьируются от 17,721% до 43,828% в зависимости от срока и суммы. В IV квартале диапазон предельной стоимости кредита выше и составляет от 19,132 до 48,817%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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