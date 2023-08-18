Как получить доходность 12% по вкладам

В Сбербанке получить 12% по вкладу можно, если разместить минимум 100 000 руб. на три года при условии, что до этого деньги три месяца не были на других вкладах в банке. Без этого базовая ставка у «Сбера» – 8%. В ВТБ вклад на три года под максимальные 12% доступен только пенсионерам на определенных условиях и только на первые полгода. Для остальных клиентов максимальная доходность – 11% на три года при размещении онлайн от 10 000 руб. без возможности снятия, пополнения и с опцией выплаты процентов в конце срока. Без всех дополнительных условий базовая ставка –всего 3%. У Альфа-банка похожие условия для 12%: открыть вклад от 50 000 руб. на три года без пополнения, снятия и с выплатой процентов в конце срока. Базовая ставка по этому же вкладу – 10,29%. В «Сбере», ВТБ и Альфа-банке новые ставки действуют с 17 августа.