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Как получить доходность 12% по вкладам

Для максимального процента придется сильно постараться
Наталья Заруцкая
Ряд игроков повысили ставки до 12% только по накопительным счетам, но по этому продукту банк может изменять процент в одностороннем порядке, если, например, ЦБ начнет снижать ключевую ставку / Андрей Гордеев / Ведомости

Семь банков из первой десятки по размеру средств населения объявили о повышении процентов по вкладам или накопительным счетам после резкого роста ключевой ставки: Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Россельхозбанк, Совкомбанк, «ФК Открытие» и Газпромбанк. Райффайзенбанк, «Тинькофф банк» и Промсвязьбанк пока воздержались от анонса. Большинство банков обещают максимальную доходность на уровне 12%, но получить такой процент клиенту будет непросто, убедились «Ведомости».

В Сбербанке получить 12% по вкладу можно, если разместить минимум 100 000 руб. на три года при условии, что до этого деньги три месяца не были на других вкладах в банке. Без этого базовая ставка у «Сбера» – 8%. В ВТБ вклад на три года под максимальные 12% доступен только пенсионерам на определенных условиях и только на первые полгода. Для остальных клиентов максимальная доходность – 11% на три года при размещении онлайн от 10 000 руб. без возможности снятия, пополнения и с опцией выплаты процентов в конце срока. Без всех дополнительных условий базовая ставка –всего 3%. У Альфа-банка похожие условия для 12%: открыть вклад от 50 000 руб. на три года без пополнения, снятия и с выплатой процентов в конце срока. Базовая ставка по этому же вкладу – 10,29%. В «Сбере», ВТБ и Альфа-банке новые ставки действуют с 17 августа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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