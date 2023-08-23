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Россияне оплатили с помощью СБП покупки на 1 трлн рублей за полгода

Дальнейшему росту может препятствовать отсутствие кешбэка за платежи
Наталья Заруцкая
При поддержке со стороны государства и расширении возможности использования СБП объем операций через систему может сравняться с долей оплат и переводов по картам / Андрей Гордеев / Ведомости

С начала года россияне совершили с помощью системы быстрых платежей (СБП) 540 млн покупок на общую сумму около 1 трлн руб., следует из данных Банка России. Это выше показателей аналогичного периода 2022 г. в семь и пять раз соответственно. Только с января 2023 г. количество использований СПБ для оплаты товаров и услуг выросло в два раза, а в апреле – июне этой функцией воспользовался каждый четвертый житель России.

Такой бурный рост, судя по данным ЦБ, связан с увеличением количества торговых точек, которые принимают оплату по СБП с помощью QR-кодов: с начала года оно выросло в два раза и по итогам II квартала 2023 г. превысило 1 млн. При этом девять из десяти таких точек продаж относятся к категории малых и средних предприятий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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