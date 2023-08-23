Россияне оплатили с помощью СБП покупки на 1 трлн рублей за полгода

С начала года россияне совершили с помощью системы быстрых платежей (СБП) 540 млн покупок на общую сумму около 1 трлн руб., следует из данных Банка России. Это выше показателей аналогичного периода 2022 г. в семь и пять раз соответственно. Только с января 2023 г. количество использований СПБ для оплаты товаров и услуг выросло в два раза, а в апреле – июне этой функцией воспользовался каждый четвертый житель России.