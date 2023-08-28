Банки резко повысили ставки по потребкредитам

В банках стало дороже взять кредит после того, как ЦБ перестал ограничивать его полную стоимость. Средняя ставка по потребительским ссудам с 17 по 24 августа подскочила на 1,09 п. п. до 20,94% годовых, следует из индекса «Финуслуг» (есть у «Ведомостей»). Неделей ранее кредиты подорожали в среднем всего на 0,08 п. п. до 19,85% годовых. Индекс «Финуслуг» представляет собой средний размер полной стоимости кредита (ПСК) по потребительским займам в топ-20 розничных банков рейтинга «Эксперт РА». ПСК отражает финальный процент по кредиту и включает все затраты заемщика на обслуживание, в том числе комиссии и расходы на страховку.