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Банки резко повысили ставки по потребкредитам

Замедление кредитования вместе с ростом фондирования снизит чистую процентную маржу банков
Екатерина Литова
Замедление кредитования на фоне роста ключевой ставки, а за ней – доходности по вкладам повлияет и на доходы банков: чистая процентная маржа будет сокращаться / Петр Ковалев / ТАСС

В банках стало дороже взять кредит после того, как ЦБ перестал ограничивать его полную стоимость. Средняя ставка по потребительским ссудам с 17 по 24 августа подскочила на 1,09 п. п. до 20,94% годовых, следует из индекса «Финуслуг» (есть у «Ведомостей»). Неделей ранее кредиты подорожали в среднем всего на 0,08 п. п. до 19,85% годовых. Индекс «Финуслуг» представляет собой средний размер полной стоимости кредита (ПСК) по потребительским займам в топ-20 розничных банков рейтинга «Эксперт РА». ПСК отражает финальный процент по кредиту и включает все затраты заемщика на обслуживание, в том числе комиссии и расходы на страховку.

Центробанк снял для банков ограничения ПСК с 16 августа. Особенность этого показателя в том, что ЦБ рассчитывает его ретроспективно и действующие в III и IV кварталах значения основываются на данных за I и II кварталы, когда ключевая ставка была 7,5%. Но 15 августа Центробанк повысил ключевую ставку с 8,5 до 12%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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