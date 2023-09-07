Белоруссия изменила механизм расчетов по своим еврооблигациям

Власти Белоруссии уточнили механизм расчетов по еврооблигациям: в новой редакции постановления совета министров и центробанка исчезло указание на то, что исполнение обязательств в белорусских рублях возможно только на счет в местном банке. Но исполнять обязательств в белорусских рублях власти страны будут только тех держателей, которые приобрели бумаги ранее 6 сентября 2022 г., не являются резидентами недружественных Белоруссии государств (России в этом списке нет), а также обеспечат перевод евробондов при их погашении на счет Министерства финансов в депозитарии–нерезиденте. Изменения в постановление были опубликованы сегодня утром на национальном правовом портале Белоруссии.