Убыточность страховщиков в ОСАГО снизилась во II квартале

Убыточность страховщиков в ОСАГО снизилась во II кварталеВиновники ДТП предпочитали разбираться самостоятельно
По итогам II квартала выплаты страховщиков по ОСАГО снизились на 4,4% относительно того же периода 2022 г. и составили 38,3 млрд руб., следует из обзора Банка России ключевых показателей деятельности страховщиков. Сборы рынка за этот же период превысили 82 млрд руб., увеличившись почти на четверть год к году.
Причина снижения выплат – падение числа страховых случаев, по которым регулировался ущерб, пишет ЦБ. Значений регулятор не приводит.
Банк России объясняет тренд сокращением числа заключенных договоров ОСАГО в прошлые периоды и вероятным снижением обращений граждан в случае незначительных аварий. В таких ситуациях виновники ДТП компенсируют убытки самостоятельно, чтобы не увеличивать свой коэффициент аварийности бонус-малус (КБМ), влияющий на цену полиса при продлении.
В итоге во II квартале коэффициент убыточности (отношение страховых выплат и резервов по заявленным, но еще не урегулированным убыткам, к собранным премиям) снизился и составил 69,2% против 80% годом ранее за счет более быстрого роста премий относительно выплат.
За апрель – июнь автовладельцы заключили на 6,8% больше договоров ОСАГО (11 млн штук) в годовом выражении из-за роста продаж новых автомобилей после расширения предложения китайских и российских производителей, пишет ЦБ. Восстановление продаж автомобилей спровоцировал не только отложенный спрос, но и ожидание роста цен из-за повышения утильсбора с 1 августа. После нововведений автомобили, ввозимые через параллельный импорт, подорожали в полтора-три раза. Дорожали и запчасти, но резкого роста цен в этом году не наблюдалось, следует из данных исследования Российского союза автостраховщиков (РСА). В среднем спад цен практически для всех марок автомобилей составил 6,4%, относительно июня цены выросли на 0,9% к июню прошлого года, к сентябрю – на 1,1%, по данным РСА. Это привело к увеличению стоимости покрытия для граждан с наибольшими рисками, указывается в обзоре ЦБ.
В сегменте автокаско премии увеличились на 21,6% год к году до 64,2 млрд руб., при этом средняя цена полиса снижалась, указывает ЦБ. Это связано с ростом спроса розничных и корпоративных клиентов на дешевое автострахование с ограниченным набором рисков и договоры с франшизой. Из-за подорожания транспорта и его ремонта, а также ограниченного предложения ценность автомобилей для собственников выросла. В этих условиях автомобилисты могли опасаться недостаточности страхового возмещения по ОСАГО в случае ДТП. Выплаты в сегменте выросли незначительно – на 1,1% до 79,7 млрд руб.
Совокупные премии страховщиков по итогам II квартала составили 555 млрд руб. (+12% год к году), выплаты – 248 млрд руб. (+15%). Прибыль российских страховщиков выросла почти в семь раз относительно 2022 г., достигнув 306,9 млрд руб. В основном на показатель повлияли операции с иностранной валютой и финансовыми инструментами. Свой вклад внесла положительная переоценка активов на фоне ослабления рубля и роста российского фондового рынка в январе – июне 2023 г., отметил ЦБ.
Большинство компаний оценивают состояние страхового рынка достаточно позитивно и ожидают его роста на 5-10% по итогам года, говорится в последнем обзоре рейтингового агентства «Эксперт РА». Игроки ожидают рентабельность продаж выше 5%, тогда как прирост страхования жизни не превысит 10%. Бизнес страховых компаний, по их собственным оценкам, восстановился, а в некоторых случаях даже вырос. В основном участникам рынка удалось перестроить IT-инфраструктуру и найти новые цепочки поставок дефицитных автозапчастей, пишут аналитики «Эксперта РА». В то же время на страховой рынок продолжают давить ослабление курса рубля, риск роста убыточности в автостраховании и ДМС, а также недостаточная перестраховочная емкость внутри страны.