Убыточность страховщиков в ОСАГО снизилась во II квартале

За апрель – июнь автовладельцы заключили на 6,8% больше договоров ОСАГО (11 млн штук) в годовом выражении из-за роста продаж новых автомобилей после расширения предложения китайских и российских производителей, пишет ЦБ. Восстановление продаж автомобилей спровоцировал не только отложенный спрос, но и ожидание роста цен из-за повышения утильсбора с 1 августа. После нововведений автомобили, ввозимые через параллельный импорт, подорожали в полтора-три раза. Дорожали и запчасти, но резкого роста цен в этом году не наблюдалось, следует из данных исследования Российского союза автостраховщиков (РСА). В среднем спад цен практически для всех марок автомобилей составил 6,4%, относительно июня цены выросли на 0,9% к июню прошлого года, к сентябрю – на 1,1%, по данным РСА. Это привело к увеличению стоимости покрытия для граждан с наибольшими рисками, указывается в обзоре ЦБ.