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Финансы

ЦБ обсуждает введение ограничений на рублевые переводы за границу

Принятые меры валютного регулирования требуют постоянной донастройки
Наталья Заруцкая Артем Кульша
Евгений Разумный / Ведомости

Банк России сейчас обсуждает введение ограничений на рублевые переводы за границу как один из возможных механизмов валютного регулирования, заявил журналистам в кулуарах Восточного экономического форума статс-секретарь – заместитель председателя Банка России Алексей Гузнов.

Ранее в интервью РБК председатель правления ВТБ Андрей Костин предложил «прикрывать лазейки для вывода денег за рубеж, в частности обратить внимание на отправления не только валюты, но и рублей». По его словам, хотя вывод валюты за рубеж ограничен $1 млн в месяц, россияне могут перевести туда рубли на большую сумму и перевести их потом в доллары и евро. Поэтому введение ограничения на рублевые переводы за границу в эквивалентном $1 млн размере (примерно 98 млн руб. по нынешнему курсу ЦБ) поддержат нацвалюту, полагает Костин.

«Что-то из того, что сейчас уже сделано, наверное, найдет свое закрепление в качестве постоянно действующих элементов будущей создаваемой системы валютного регулирования. Что будет в контурах этой системы? Дискуссия уже началась», – сказал Гузнов (цитата по «РИА Новости»). По его словам, предложения Костина – тоже один из элементов этой дискуссии. 

Уже принятые меры валютного регулирования требуют постоянной донастройки, потому что одни риски могут быть купированы, а на их месте возникнуть другие, отметил Гузнов. По его словам, оценка движения капитала требует тщательного анализа объемов и отдельных механизмов. И сейчас как раз «время назрело» для обсуждения и переосмысления существующей системы валютных ограничений, констатировал Гузнов.

С 1 июля 2022 г. граждане России и дружественных стран могут перевести в месяц из России на свой счет или другому человеку за рубеж не более $1 млн или в эквиваленте в другой валюте. Через компании, оказывающие услуги по переводу денежных средств без открытия счета, они могут перевести в течение месяца не более $10 000 (или в эквиваленте в другой валюте). При этом работающие в России нерезиденты из дружественных стран могут дополнительно сверх лимита перевести со своего счета в российском банке на зарубежный счет или через компании, оказывающие услуги по переводу без открытия счета, средства в рублях или в иностранной валюте в размере платы за выполненные работы и оказанные услуги. Эти ограничения действуют до 30 сентября 2023 г.

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С начала 2023 г. курс доллара к рублю вырос на 38% до 96,2 руб./$ к 11 сентября. Представители Банка России не раз говорили, что видят основной причиной ослабления нацвалюты снижение экспорта товаров в стоимостном выражении (связано со снижением и цен, и объемов) при одновременном восстановлении импорта. В августе помощник президента по экономическим вопросам Максим Орешкин возложил ответственность за девальвацию рубля на ЦБ и обвинил его в слишком мягкой денежно-кредитной политике.

Если заметно снизить отток капитала из страны, то курс рубля от этого выиграет, считает аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. Торговые обороты в долларах и евро по российскому экспорту до украинских событий были свыше $40 млрд в месяц, а сейчас не превышают $8-10 млрд, что сопоставимо с объемом импорта, реализуемого через эти валюты, говорит он. В итоге внешняя торговля в данной инвалюте выглядит более-менее сбалансированной, но если сюда прибавить отток капитала, то получается нехватка «твердой» валюты в стране, что и приводит к девальвации рубля, поясняет Потавин. Пока Центробанк не горит желанием еще больше ужесточать меры по валютному контролю, отмечает он. Такая мера может быть введена, если курс рубля продолжит бесконтрольно и дальше дешеветь, но пока острой нужды в этом нет, полагает эксперт.

Введение ограничения на рублевые переводы за границу – это один из возможных факторов давления на рубль, но не ведущий, отмечает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. По его словам, экспортеры и импортеры куда весомее в курсе. На этом же акцентирует внимание ЦБ в обзоре рисков финансовых рынков за август: снижение среднедневных продаж экспортной выручки при устойчивом спросе на валюту для оплаты импорта способствовало ускорению темпов ослабления рубля в начале августа. Но во второй половине месяца крупнейшие экспортеры нарастили объем чистых продаж валюты (до $7,2 млрд), и наряду с повышением ключевой ставки с 8 до 12% этот фактор способствовал уменьшению волатильности курса рубля, констатировал ЦБ.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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