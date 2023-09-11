ЦБ обсуждает введение ограничений на рублевые переводы за границу

ЦБ обсуждает введение ограничений на рублевые переводы за границуПринятые меры валютного регулирования требуют постоянной донастройки
Банк России сейчас обсуждает введение ограничений на рублевые переводы за границу как один из возможных механизмов валютного регулирования, заявил журналистам в кулуарах Восточного экономического форума статс-секретарь – заместитель председателя Банка России Алексей Гузнов.
Ранее в интервью РБК председатель правления ВТБ Андрей Костин предложил «прикрывать лазейки для вывода денег за рубеж, в частности обратить внимание на отправления не только валюты, но и рублей». По его словам, хотя вывод валюты за рубеж ограничен $1 млн в месяц, россияне могут перевести туда рубли на большую сумму и перевести их потом в доллары и евро. Поэтому введение ограничения на рублевые переводы за границу в эквивалентном $1 млн размере (примерно 98 млн руб. по нынешнему курсу ЦБ) поддержат нацвалюту, полагает Костин.
«Что-то из того, что сейчас уже сделано, наверное, найдет свое закрепление в качестве постоянно действующих элементов будущей создаваемой системы валютного регулирования. Что будет в контурах этой системы? Дискуссия уже началась», – сказал Гузнов (цитата по «РИА Новости»). По его словам, предложения Костина – тоже один из элементов этой дискуссии.
Уже принятые меры валютного регулирования требуют постоянной донастройки, потому что одни риски могут быть купированы, а на их месте возникнуть другие, отметил Гузнов. По его словам, оценка движения капитала требует тщательного анализа объемов и отдельных механизмов. И сейчас как раз «время назрело» для обсуждения и переосмысления существующей системы валютных ограничений, констатировал Гузнов.
С 1 июля 2022 г. граждане России и дружественных стран могут перевести в месяц из России на свой счет или другому человеку за рубеж не более $1 млн или в эквиваленте в другой валюте. Через компании, оказывающие услуги по переводу денежных средств без открытия счета, они могут перевести в течение месяца не более $10 000 (или в эквиваленте в другой валюте). При этом работающие в России нерезиденты из дружественных стран могут дополнительно сверх лимита перевести со своего счета в российском банке на зарубежный счет или через компании, оказывающие услуги по переводу без открытия счета, средства в рублях или в иностранной валюте в размере платы за выполненные работы и оказанные услуги. Эти ограничения действуют до 30 сентября 2023 г.
С начала 2023 г. курс доллара к рублю вырос на 38% до 96,2 руб./$ к 11 сентября. Представители Банка России не раз говорили, что видят основной причиной ослабления нацвалюты снижение экспорта товаров в стоимостном выражении (связано со снижением и цен, и объемов) при одновременном восстановлении импорта. В августе помощник президента по экономическим вопросам Максим Орешкин возложил ответственность за девальвацию рубля на ЦБ и обвинил его в слишком мягкой денежно-кредитной политике.
Если заметно снизить отток капитала из страны, то курс рубля от этого выиграет, считает аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. Торговые обороты в долларах и евро по российскому экспорту до украинских событий были свыше $40 млрд в месяц, а сейчас не превышают $8-10 млрд, что сопоставимо с объемом импорта, реализуемого через эти валюты, говорит он. В итоге внешняя торговля в данной инвалюте выглядит более-менее сбалансированной, но если сюда прибавить отток капитала, то получается нехватка «твердой» валюты в стране, что и приводит к девальвации рубля, поясняет Потавин. Пока Центробанк не горит желанием еще больше ужесточать меры по валютному контролю, отмечает он. Такая мера может быть введена, если курс рубля продолжит бесконтрольно и дальше дешеветь, но пока острой нужды в этом нет, полагает эксперт.
Введение ограничения на рублевые переводы за границу – это один из возможных факторов давления на рубль, но не ведущий, отмечает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. По его словам, экспортеры и импортеры куда весомее в курсе. На этом же акцентирует внимание ЦБ в обзоре рисков финансовых рынков за август: снижение среднедневных продаж экспортной выручки при устойчивом спросе на валюту для оплаты импорта способствовало ускорению темпов ослабления рубля в начале августа. Но во второй половине месяца крупнейшие экспортеры нарастили объем чистых продаж валюты (до $7,2 млрд), и наряду с повышением ключевой ставки с 8 до 12% этот фактор способствовал уменьшению волатильности курса рубля, констатировал ЦБ.