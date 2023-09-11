ЦБ обсуждает введение ограничений на рублевые переводы за границу

С 1 июля 2022 г. граждане России и дружественных стран могут перевести в месяц из России на свой счет или другому человеку за рубеж не более $1 млн или в эквиваленте в другой валюте. Через компании, оказывающие услуги по переводу денежных средств без открытия счета, они могут перевести в течение месяца не более $10 000 (или в эквиваленте в другой валюте). При этом работающие в России нерезиденты из дружественных стран могут дополнительно сверх лимита перевести со своего счета в российском банке на зарубежный счет или через компании, оказывающие услуги по переводу без открытия счета, средства в рублях или в иностранной валюте в размере платы за выполненные работы и оказанные услуги. Эти ограничения действуют до 30 сентября 2023 г.