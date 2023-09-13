Россияне имеют прямой выход на 457 криптобирж и обменников

Согласно международным стандартам, все государства должны отслеживать незарегистрированные криптобиржи и обменники, рассказала Тисен: и, конечно, Россия это делает. По ее словам, есть разные способы. Например, правоохранительные органы проводят так называемые контрольные закупки и приобретают криптовалюту в обмен на наличные деньги, рассказала Тисен. Кроме того, Росфинмониторинг проводит финансовые разведки. Также органы отслеживают все предложения по обмену и продаже криптовалюты в открытом доступе – интернет, мессенджеры, в том числе закрытые чаты, добавила она.