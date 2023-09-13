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Россияне имеют прямой выход на 457 криптобирж и обменников

Но их деятельность постоянно мониторят правоохранительные органы и финразведка
Наталья Заруцкая
Максим Стулов / Ведомости

С территории России по состоянию на утро 12 сентября мск граждане могут получить прямой доступ к 457 криптобиржам и обменникам, рассказала консультант ООН по противодействию финансированию терроризма с использованием виртуальных активов, начальник юридического управления Росфинмониторинга Ольга Тисен в ходе выступления на Crypto Summit 2023. Количество доступных криптобирж и обменников подсчитано по открытым источникам, уточнила она в разговоре с «Ведомостями».

Согласно международным стандартам, все государства должны отслеживать незарегистрированные криптобиржи и обменники, рассказала Тисен: и, конечно, Россия это делает. По ее словам, есть разные способы. Например, правоохранительные органы проводят так называемые контрольные закупки и приобретают криптовалюту в обмен на наличные деньги, рассказала Тисен. Кроме того, Росфинмониторинг проводит финансовые разведки. Также органы отслеживают все предложения по обмену и продаже криптовалюты в открытом доступе – интернет, мессенджеры, в том числе закрытые чаты, добавила она.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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