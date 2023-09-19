ЦБ разработает новые требования к рейтинговым агентствам

ЦБ разработает новые требования к рейтинговым агентствамРегулятор хочет сделать агентства прозрачнее, а их услуги – качественнее
Банк России готовит нормативные акты с новыми требованиями к методологии кредитных рейтинговых агентств (КРА), а также к раскрытию ими информации, сообщил «Ведомостям» представитель регулятора. Документы будут конкретизировать требования к описанию подходов к отбору факторов и порядку оценки кредитоспособности объекта рейтинга, которые агентства используют в своей методологии, пояснил представитель ЦБ. Также регулятор уточнит требования к подтверждению третьими сторонами исполнения обязательств рейтингуемого лица и иных обстоятельств, влияющих на его устойчивость.
Помимо этого регулятор планирует установить единый для всех агентств формат проведения проверки качества их методологии и ввести общие требования к раскрытию КРА дефолтности их рейтинговых шкал, рассказывает старший директор, руководитель методологической группы АКРА Сергей Кутенко. Последнее нововведение увеличит информативность рейтингов и обеспечит возможности ЦБ по сопоставлению шкал разных агентств, что положительно скажется на прозрачности рынка, считает Кутенко.