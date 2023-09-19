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ЦБ разработает новые требования к рейтинговым агентствам

Регулятор хочет сделать агентства прозрачнее, а их услуги – качественнее
Артем Кульша
Евгений Разумный / Ведомости

Банк России готовит нормативные акты с новыми требованиями к методологии кредитных рейтинговых агентств (КРА), а также к раскрытию ими информации, сообщил «Ведомостям» представитель регулятора. Документы будут конкретизировать требования к описанию подходов к отбору факторов и порядку оценки кредитоспособности объекта рейтинга, которые агентства используют в своей методологии, пояснил представитель ЦБ. Также регулятор уточнит требования к подтверждению третьими сторонами исполнения обязательств рейтингуемого лица и иных обстоятельств, влияющих на его устойчивость.

Помимо этого регулятор планирует установить единый для всех агентств формат проведения проверки качества их методологии и ввести общие требования к раскрытию КРА дефолтности их рейтинговых шкал, рассказывает старший директор, руководитель методологической группы АКРА Сергей Кутенко. Последнее нововведение увеличит информативность рейтингов и обеспечит возможности ЦБ по сопоставлению шкал разных агентств, что положительно скажется на прозрачности рынка, считает Кутенко.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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