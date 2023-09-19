ЦБ разработает новые требования к рейтинговым агентствам

Банк России готовит нормативные акты с новыми требованиями к методологии кредитных рейтинговых агентств (КРА), а также к раскрытию ими информации, сообщил «Ведомостям» представитель регулятора. Документы будут конкретизировать требования к описанию подходов к отбору факторов и порядку оценки кредитоспособности объекта рейтинга, которые агентства используют в своей методологии, пояснил представитель ЦБ. Также регулятор уточнит требования к подтверждению третьими сторонами исполнения обязательств рейтингуемого лица и иных обстоятельств, влияющих на его устойчивость.