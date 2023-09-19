МФО может потребоваться более 5 млрд рублей докапитализации

В следующем году Банк России планирует ужесточить регулирование рынка МФО. В частности, с 1 октября 2024 г. ЦБ повысит требования к резервам на возможные потери по займам, полная стоимость которых (ПСК, выражается в процентах и включает все затраты заемщика на обслуживание, в том числе комиссии и расходы на страховку) составляет 250% и выше, писали ранее «Ведомости». С 1 июля максимальный дневной процент по микрозайму ограничен законом в 0,8%, или 292% годовых. По подсчетам ЦБ, изменения регулирования потребуют от компаний, на которые приходится 55% портфеля, сформировать дополнительные резервы на 23 млрд руб. А компании с долей в 10,6%, наоборот, не попадут под регулирование и высвободят 68 млн руб.