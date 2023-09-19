МФО может потребоваться более 5 млрд рублей докапитализации

МФО может потребоваться более 5 млрд рублей докапитализацииПричина – в ужесточении регулирования рынка со следующего года
Более чем половине микрофинансовых организаций (МФО) может потребоваться докапитализация уже к 1 апреля 2024 г. – необходимость возникнет из-за новых регуляторных мер, которые вступят в силу в следующем году. Об этом пишет «Эксперт РА» в новом обзоре рынка. Общая сумма может составить более 5 млрд руб., пояснил «Ведомостям» дополнительно директор по банковским рейтингам агентства Иван Уклеин.
Сейчас на рынке действует 1055 МФО, следует из реестра ЦБ.
В следующем году Банк России планирует ужесточить регулирование рынка МФО. В частности, с 1 октября 2024 г. ЦБ повысит требования к резервам на возможные потери по займам, полная стоимость которых (ПСК, выражается в процентах и включает все затраты заемщика на обслуживание, в том числе комиссии и расходы на страховку) составляет 250% и выше, писали ранее «Ведомости». С 1 июля максимальный дневной процент по микрозайму ограничен законом в 0,8%, или 292% годовых. По подсчетам ЦБ, изменения регулирования потребуют от компаний, на которые приходится 55% портфеля, сформировать дополнительные резервы на 23 млрд руб. А компании с долей в 10,6%, наоборот, не попадут под регулирование и высвободят 68 млн руб.
В своих стресс-тестах «Эксперт РА» исходит из вероятной отсечки по ПСК в 200%, говорит Уклеин: в таком сценарии более чем половине МФО может потребоваться докапитализация минимум на 5 млрд руб. суммарно. В основном это компании, работающие в сегменте PDL (краткосрочные займы «до зарплаты» на сумму до 30 000 руб.) и квази-IL (до года и сумма до 100 000 руб., но со ставками свыше 200% годовых), поясняет эксперт.
Для соблюдения совокупности новых регуляторных мер в 2024 г. МФО потребуется не просто увеличение капитала, а всесторонняя подстройка бизнес-модели, отмечает Уклеин. Продуктовая линейка будет адаптирована с акцентом на более низкие диапазоны ПСК с одновременным совершенствованием скоринговых систем, полагает он. При этом он не исключает, что у игроков без значительного финансового ресурса произойдет стагнация бизнеса. В таких условиях можно ожидать существенного снижения дивидендных выплат МФО в 2024 г., констатирует Уклеин.
Также Банк России на следующий год анонсировал изменения в части расчета показателя долговой нагрузки (ПДН, соотношение среднемесячных платежей заемщика по всем кредитам и среднемесячного дохода): с 1 января 2024 г. обязательным станет расчет ПДН по займам до 10 000 руб. (сейчас можно не рассчитывать), а с 1 апреля устанавливается требование об использовании для расчета ПДН сведений о среднемесячных платежах заемщика, полученных только из квалифицированных БКИ.
Выживет крупнейший
Досоздавать резервы придется всему рынку, полагает генеральный директор МФК «Честное слово» Андрей Петков. Размер необходимой докапитализации для каждой МФО будет свой и зависеть от прочности бизнеса и задела собственного капитала уже сейчас, говорит финансовый директор ГК Eqvanta Яков Ромашкин. Крупные МФО, имеющие публичный долг, заранее начали готовиться к регуляторным изменениям, и все они имеют достаточные запасы капитала, отмечает председатель совета СРО «МиР» Эльман Мехтиев.
Новый порядок формирования резервов на возможные потери в случае его утверждения затронет значительную долю игроков, в первую очередь тех, у кого были изначально высокие аппетиты к риску и доля более рисковых заемщиков, полагает представитель Summit Group. МФО встанут перед выбором, отмечает он: небольшие изменения в бизнес-модели, но существенная докапитализация, или же очень существенные изменения в бизнес-модели, что тоже требует финансирования. Это также станет поводом для появления новых стратегических партнерств или выхода МФО на рынок капитала, рассуждает генеральный директор МКК Creditter Игорь Смирнов.
Новое регулирование в части резервирования в большей степени повлияет на МФО, работающие с IL-займами, полагает финансовый директор онлайн-платформы Webbankir Илья Соловий. До сих пор они могли направлять в резервы меньшие суммы, потому что выдавали займы на более длительный срок, при этом нередко ставки по IL-займам не ниже, чем по PDL. По новым правилам МФО либо придется привлекать дополнительное фондирование, либо снижать ставки, чтобы они оказались менее 250% годовых, отмечает он.
С угрозой стагнации столкнутся в первую очередь игроки, которые не развивали онлайн-каналы, а также некрупные компании, считает Смирнов. В группе особого риска небольшие и средние МФО, которые ограничены в инструментах фондирования, а средств собственника может просто не хватить, согласен представитель Summit Group. С учетом темпов регуляторных изменений, вероятно, владельцы таких компаний скорее предпочтут уйти с рынка, полагает он.
По различным оценкам в новых регуляторных условиях количество микрофинансовых организаций может сократиться на 20-40%, говорит генеральный директор МФК «Займер» Роман Макаров. В первую очередь с рынка будут уходить небольшие компании офлайн-сегмента – они менее технологичные и финансово устойчивые, и им будет сложно адаптировать бизнес-модели к новым требованиям регулятора и потребностям клиентов, полагает он.