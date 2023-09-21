Банки не спешат повышать ставки по вкладам после роста ключевой

Многие крупные розничные банки взяли паузу и не стали повышать проценты по депозитам и кредитам, после того как 15 сентября ЦБ поднял ключевую ставку с 12 до 13% годовых. О росте доходности по вкладам и накопительным счетам объявили лишь несколько игроков – Совкомбанк (по всем срочным вкладам на всех сроках), Росбанк (спецпредложение по вкладу), «Ренессанс банк» (накопительный счет), «Хоум банк» (накопительный счет).