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Банки не спешат повышать ставки по вкладам после роста ключевой

Они оценивают рынок и ждут решения крупных игроков
Наталья Заруцкая
Когда общей тенденции к увеличению ставок среди крупных игроков нет, то банки основываются на собственных показателях ликвидности и не спешат с изменениями / Евгений Разумный / Ведомости

Многие крупные розничные банки взяли паузу и не стали повышать проценты по депозитам и кредитам, после того как 15 сентября ЦБ поднял ключевую ставку с 12 до 13% годовых. О росте доходности по вкладам и накопительным счетам объявили лишь несколько игроков – Совкомбанк (по всем срочным вкладам на всех сроках), Росбанк (спецпредложение по вкладу), «Ренессанс банк» (накопительный счет), «Хоум банк» (накопительный счет).

Сбербанк в ближайшие дни повысит ставки по некоторым вкладам и не исключает роста процентов по базовым ипотечным программам, сообщил его представитель. Ряд крупных банков – ВТБ, ФК «Открытие» (входит в группу ВТБ), Промсвязьбанк, Московский кредитный банк – пока оценивают ситуацию на рынке и при необходимости скорректируют ставки по кредитам и депозитам, сказали «Ведомостям» их представители.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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