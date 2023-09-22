Правительство определило график внедрения биометрии в сервисы

Плата за проезд с помощью биометрии в столичном метро, а также за товары и услуги в онлайн- и офлайн-магазинах станет доступна широкому кругу граждан с 1 декабря. Россияне смогут воспользоваться таким способом оплаты, если их слепки лица и голоса находятся в Единой биометрической системе (ЕБС). Такой срок власти утвердили на совещании у руководителя аппарата правительства, вице-премьера Дмитрия Григоренко, рассказал «Ведомостям» его представитель.