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Правительство определило график внедрения биометрии в сервисы

Гражданам, чьи данные передали в ЕБС, с 1 декабря будет доступен биоэквайринг и оплата в метро
Наталья Заруцкая Екатерина Литова
От пилотной и инициативной стадии внедрения биометрии власти переходят к масштабированию / Кирилл Каллиников / РИА Новости

Плата за проезд с помощью биометрии в столичном метро, а также за товары и услуги в онлайн- и офлайн-магазинах станет доступна широкому кругу граждан с 1 декабря. Россияне смогут воспользоваться таким способом оплаты, если их слепки лица и голоса находятся в Единой биометрической системе (ЕБС). Такой срок власти утвердили на совещании у руководителя аппарата правительства, вице-премьера Дмитрия Григоренко, рассказал «Ведомостям» его представитель.

В совещании участвовали директор департамента развития технологий цифровой идентификации Минцифры Дмитрий Дубынин, руководитель ФНС Даниил Егоров, первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова, гендиректор ЦБТ Владислав Поволоцкий, зампредседателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов, а также представители НСПК, Минтранса и ФСБ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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