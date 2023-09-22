Правительство определило график внедрения биометрии в сервисы

Правительство определило график внедрения биометрии в сервисыГражданам, чьи данные передали в ЕБС, с 1 декабря будет доступен биоэквайринг и оплата в метро
Плата за проезд с помощью биометрии в столичном метро, а также за товары и услуги в онлайн- и офлайн-магазинах станет доступна широкому кругу граждан с 1 декабря. Россияне смогут воспользоваться таким способом оплаты, если их слепки лица и голоса находятся в Единой биометрической системе (ЕБС). Такой срок власти утвердили на совещании у руководителя аппарата правительства, вице-премьера Дмитрия Григоренко, рассказал «Ведомостям» его представитель.
В совещании участвовали директор департамента развития технологий цифровой идентификации Минцифры Дмитрий Дубынин, руководитель ФНС Даниил Егоров, первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова, гендиректор ЦБТ Владислав Поволоцкий, зампредседателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов, а также представители НСПК, Минтранса и ФСБ.