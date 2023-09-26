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Москвичи за пять лет переплатили за ОСАГО 23 млрд рублей

Доплачивать в основном приходится за убыточные регионы
Софья Шелудченко
Справедливое ценообразование в ОСАГО подразумевает, что аккуратный водитель не доплачивает за аварийного / Максим Стулов / Ведмости

Владельцы полисов ОСАГО из менее убыточных регионов за последние 5,5 года покрыли дефицит более убыточных на 63 млрд руб., следует из расчетов директора по рейтингам страховых компаний НКР Евгения Шарапова, которыми он поделился с «Ведомостями». Банк России начал реализацию справедливого ценообразования в ОСАГО с 2019 г. – оно подразумевает, что аккуратный водитель не доплачивает за аварийного. Уровень выплат на каждой территории Шарапов скорректировал в расчетах до среднего по стране в 2023 г., а превышение или дефицит соотносил с уровнем сборов ОСАГО в конкретном регионе.

Основными донорами ОСАГО за последние 5,5 года стали Москва (почти 23 млрд руб. переплаты с 2018 г.), Московская область (13,2 млрд руб.), Свердловская область (4 млрд руб.), Санкт-Петербург (3,8 млрд руб.) и Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (2,7 млрд руб.), следует из расчетов НКР.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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