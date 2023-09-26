Москвичи за пять лет переплатили за ОСАГО 23 млрд рублей

Владельцы полисов ОСАГО из менее убыточных регионов за последние 5,5 года покрыли дефицит более убыточных на 63 млрд руб., следует из расчетов директора по рейтингам страховых компаний НКР Евгения Шарапова, которыми он поделился с «Ведомостями». Банк России начал реализацию справедливого ценообразования в ОСАГО с 2019 г. – оно подразумевает, что аккуратный водитель не доплачивает за аварийного. Уровень выплат на каждой территории Шарапов скорректировал в расчетах до среднего по стране в 2023 г., а превышение или дефицит соотносил с уровнем сборов ОСАГО в конкретном регионе.