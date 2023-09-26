Москвичи за пять лет переплатили за ОСАГО 23 млрд рублей

Москвичи за пять лет переплатили за ОСАГО 23 млрд рублейДоплачивать в основном приходится за убыточные регионы
Владельцы полисов ОСАГО из менее убыточных регионов за последние 5,5 года покрыли дефицит более убыточных на 63 млрд руб., следует из расчетов директора по рейтингам страховых компаний НКР Евгения Шарапова, которыми он поделился с «Ведомостями». Банк России начал реализацию справедливого ценообразования в ОСАГО с 2019 г. – оно подразумевает, что аккуратный водитель не доплачивает за аварийного. Уровень выплат на каждой территории Шарапов скорректировал в расчетах до среднего по стране в 2023 г., а превышение или дефицит соотносил с уровнем сборов ОСАГО в конкретном регионе.
Основными донорами ОСАГО за последние 5,5 года стали Москва (почти 23 млрд руб. переплаты с 2018 г.), Московская область (13,2 млрд руб.), Свердловская область (4 млрд руб.), Санкт-Петербург (3,8 млрд руб.) и Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (2,7 млрд руб.), следует из расчетов НКР.