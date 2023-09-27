Банкиры не хотят объединяться для поддержки мелких конкурентов

Банкиры не хотят объединяться для поддержки мелких конкурентовДаже небольшие банки намерены развиваться самостоятельно, сохраняя суверенитет
Подавляющее большинство банкиров не поддержали идею ЦБ развивать механизмы «зонтиков» и «альянсов». Под этим регулятор понимает объединения нескольких игроков для обмена клиентской базой и снижения затрат на поддержание бизнеса. Только 7% опрошенных «Эксперт РА» банков готовы обсуждать эту инициативу. Как крупные, так и небольшие игроки настроены бороться за свое место и сохранять суверенитет.
«Эксперт РА» при подготовке исследования (есть у «Ведомостей») проводило анкетирование среди рейтингуемых банков, участниками которого стали 83 кредитные организации.
Вы видите 13% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам