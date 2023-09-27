Банкиры не хотят объединяться для поддержки мелких конкурентов

Подавляющее большинство банкиров не поддержали идею ЦБ развивать механизмы «зонтиков» и «альянсов». Под этим регулятор понимает объединения нескольких игроков для обмена клиентской базой и снижения затрат на поддержание бизнеса. Только 7% опрошенных «Эксперт РА» банков готовы обсуждать эту инициативу. Как крупные, так и небольшие игроки настроены бороться за свое место и сохранять суверенитет.