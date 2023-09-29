Граждане стали больше платить коллекторам

А средний за восемь месяцев 2023 г. платеж должников коллекторам на погашение банковской просрочки составил 4100 руб., увеличившись на 17% год к году (3500 руб.), уточнил представитель ­НАПКА. Показатель стабильно растет с января в среднем на 2% от месяца к месяцу, следует из данных ­НАПКА. Пик прироста «среднего чека» произошел в июне: за месяц он увеличился сразу на 7,5% до 4466 руб. После небольшого снижения в июле до 4415 руб. (-1,2%) в августе он вновь вырос до 4557 руб. (+3,2% к июлю) и, по предварительным данным, в сентябре опять снизился до 4434 руб.