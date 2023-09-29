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Граждане стали больше платить коллекторам

Участники рынка связывают это с повышением его цивилизованности
Наталья Заруцкая
Тенденция устойчивого роста среднего платежа в 2023 г. во многом связана с развитием регулируемого рынка профессионального взыскания / Максим Стулов / Ведомости

Граждане стали направлять коллекторам бо́льшие суммы на погашение просроченных банковских долгов: с начала года средний месячный платеж вырос на 15,6% – с 3942 руб. в декабре 2022 г. до 4557 руб. в августе 2023 г. Это следует из данных, подсчитанных для «Ведомостей» Национальной ассоциацией профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

А средний за восемь месяцев 2023 г. платеж должников коллекторам на погашение банковской просрочки составил 4100 руб., увеличившись на 17% год к году (3500 руб.), уточнил представитель ­НАПКА. Показатель стабильно растет с января в среднем на 2% от месяца к месяцу, следует из данных ­НАПКА. Пик прироста «среднего чека» произошел в июне: за месяц он увеличился сразу на 7,5% до 4466 руб. После небольшого снижения в июле до 4415 руб. (-1,2%) в августе он вновь вырос до 4557 руб. (+3,2% к июлю) и, по предварительным данным, в сентябре опять снизился до 4434 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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