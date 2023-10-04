Брокеры обсуждают с ЦБ изменение механизма расчетов с иностранцами

Переговоры по вопросу прошли на совместной встрече профучастников и Мосбиржи в середине сентября, 26 сентября это обсуждалось на отдельной встрече сотрудников Мосбиржи, Банка России и представителей администрации президента. Хотя речь идет о внебиржевой торговле, Мосбиржа привлечена в качестве посредника между регулятором и профсообществом, поясняет собеседник в крупном брокере. К тому же в ней участвовал глава набсовета биржи Сергей Швецов. С просьбой уточнить трактовки правил расчетов к регулятору с письмом также обратилась НАУФОР, сообщили два знакомых с его текстом собеседника в крупных брокерах.