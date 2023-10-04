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Брокеры обсуждают с ЦБ изменение механизма расчетов с иностранцами

Из-за неоднозначности трактовок указов президента могут пострадать российские держатели бумаг
Софья Шелудченко
Брокеры применяли указ № 138 только к российским бумагам, которые учитываются внутри страны, но ЦБ разъяснил, что это неправильно / Getty Images

Брокеры и Мосбиржа обсуждают с Банком России и администрацией президента изменение норм расчетов и сделок с недружественными иностранцами по счетам типа «С», рассказали «Ведомостям» два собеседника в крупных профучастниках и подтвердил знакомый с обсуждениями источник. Проблемы с трактовкой одного из последних президентских указов могут вызвать спонтанные распродажи и обособление активов у российских держателей бумаг.

Переговоры по вопросу прошли на совместной встрече профучастников и Мосбиржи в середине сентября, 26 сентября это обсуждалось на отдельной встрече сотрудников Мосбиржи, Банка России и представителей администрации президента. Хотя речь идет о внебиржевой торговле, Мосбиржа привлечена в качестве посредника между регулятором и профсообществом, поясняет собеседник в крупном брокере. К тому же в ней участвовал глава набсовета биржи Сергей Швецов. С просьбой уточнить трактовки правил расчетов к регулятору с письмом также обратилась НАУФОР, сообщили два знакомых с его текстом собеседника в крупных брокерах.

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