Каждый второй водитель такси ездит без специального полиса ОСАГО

Каждый второй водитель такси ездит без специального полиса ОСАГОНо к концу года доля таксистов с «правильной» страховкой может вырасти до 65–70%
Необходимый для такси специальный полис ОСАГО в августе – сентябре купили порядка 50% водителей, в то время как год назад этот показатель составлял 40%, оценивает представитель Российского союза автостраховщиков (РСА), уточняя, что показатель примерный и рассчитан из оценки, что число автомобилей не изменилось. Всего за три квартала 2023 г. продано 150 800 полисов ОСАГО для такси, что на 23% выше того же периода год назад. Лицензию на перевозки пассажиров имеет около 410 000 водителей, следует из данных публичной автоматизированной информационной системы «Такси» (ПАИС) на 1 июня 2022 г., связаться с ПАИС и получить свежие данные не удалось.
С 1 сентября заработал закон, который обязал водителей указывать цель использования автомобиля как «такси» при оформлении ОСАГО. При отсутствии специального полиса могут аннулировать разрешение водителя на пассажироперевозки. Также закон вводит региональный реестр легковых такси и запрещает работать в этой сфере людям с уголовной судимостью по некоторым статьям, в том числе убийство, насилие, грабеж. Кроме этого таксистов обязали приобретать страховки ответственности перевозчика за причинение вреда жизни и здоровью пассажиров. Такие полисы они должны покупать с 1 сентября 2024 г., что позволило поднять в 4 раза размер выплат при авариях такси в случае причинения вреда жизни или здоровью с 500 000 до 2 млн руб.