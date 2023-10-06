Каждый второй водитель такси ездит без специального полиса ОСАГО

Необходимый для такси специальный полис ОСАГО в августе – сентябре купили порядка 50% водителей, в то время как год назад этот показатель составлял 40%, оценивает представитель Российского союза автостраховщиков (РСА), уточняя, что показатель примерный и рассчитан из оценки, что число автомобилей не изменилось. Всего за три квартала 2023 г. продано 150 800 полисов ОСАГО для такси, что на 23% выше того же периода год назад. Лицензию на перевозки пассажиров имеет около 410 000 водителей, следует из данных публичной автоматизированной информационной системы «Такси» (ПАИС) на 1 июня 2022 г., связаться с ПАИС и получить свежие данные не удалось.