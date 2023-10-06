Бизнес стал использовать платформы-агрегаторы для бартерных сделок

Бизнес начал чаще использовать бартер во внешней торговле. Об этом «Ведомостям» рассказали знакомые с деталями взаиморасчетов крупных компаний собеседники. Информацию в целом официально подтвердили представители Минпромторга, Федеральной таможенной службы (ФТС), а также Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП; представляет интересы крупного бизнеса) и ряда банков. Но в отличие от способов организации расчетов в советские годы или в 1990-е сейчас компании используют цивилизованный технологичный бартер. Расчеты зачастую производятся с помощью цифровых агрегаторов потребностей в импорте и предложений по экспорту, которые компании создают специально для этих целей.