Эксперты предложили выкупать доли иностранцев в интересах общества

Потенциальные сделки по выкупу долей иностранцев в российских компаниях давят на рубль и должны быть запрещены в текущем виде. Вместо этого Минфин мог бы централизованно выкупать бумаги у нерезидентов с дисконтом в фонд национального благосостояния (ФНБ) в интересах всего общества, а не ряда компаний или людей, как это происходит сейчас. Об этом заявил соруководитель «Ренессанс капитала» Максим Орловский в эфире YouTube-шоу «Деньги не спят» 6 октября. С начала года рубль подешевел к доллару на 44% до 100,5 руб.