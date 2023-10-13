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Страховщики сократили перестрахование через РНПК

Теперь они оставляют больше рисков на собственном удержании
Софья Шелудченко
Усложнение условий страхования отражается на клиентах, для которых иногда при повышении цен покупка полисов становится экономически нецелесообразной / Максим Стулов / Ведомости

Страховые компании стали оставлять больше рисков на собственном удержании, а не передавать их в перестрахование Российской национальной перестраховочной компании (РНПК). Такой тренд замечают в Банке России, рассказал «Ведомостям» зампред Филипп Габуния в кулуарах уральской конференции Национальной ассоциации участников фондового рынка. «<...> Страховые компании начинают использовать собственные емкости на рынке внутри страны», – заявил он. Варианты решения проблемы появляются в том числе за рубежом, добавил он, не уточнив детали. Пока говорить о каких-либо результатах преждевременно, сказал Габуния. «Главная проблема в том, что у нас на рынке один перестраховщик, что сопровождается всеми традиционными для этого сопутствующими издержками. Нет альтернативы и возможности проголосовать ногами и пойти к соседу», – отметил он.

Собственное удержание – сумма, в пределах которой страховая компания оставляет страховые риски на своей ответственности. В ее пределах игрок считает целесообразным возместить возможные убытки за свой счет. Остальную часть суммы игрок размещает в перестрахование, и в случае возникновения убытка риск покроет перестраховочная компания. Самый распространенный на рынке тип перестрахования – пропорциональное. Размер собственного удержания каждый игрок определяет самостоятельно. Как правило, он зависит от портфеля компании и ее капитала. В случае реализации риска его покроют перестраховщики, подписавшие фронтирующий договор со страховщиком, который также отвечает за риск неисполнения обязательств кем-то из перестраховщиков. Чем меньше и неравномернее по размерам страховых сумм портфель игрока, тем меньше рисков он оставит на собственном удержании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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