Страховщики сократили перестрахование через РНПК

Страховые компании стали оставлять больше рисков на собственном удержании, а не передавать их в перестрахование Российской национальной перестраховочной компании (РНПК). Такой тренд замечают в Банке России, рассказал «Ведомостям» зампред Филипп Габуния в кулуарах уральской конференции Национальной ассоциации участников фондового рынка. «<...> Страховые компании начинают использовать собственные емкости на рынке внутри страны», – заявил он. Варианты решения проблемы появляются в том числе за рубежом, добавил он, не уточнив детали. Пока говорить о каких-либо результатах преждевременно, сказал Габуния. «Главная проблема в том, что у нас на рынке один перестраховщик, что сопровождается всеми традиционными для этого сопутствующими издержками. Нет альтернативы и возможности проголосовать ногами и пойти к соседу», – отметил он.