Страховщики сократили перестрахование через РНПК

Страховщики сократили перестрахование через РНПКТеперь они оставляют больше рисков на собственном удержании
Страховые компании стали оставлять больше рисков на собственном удержании, а не передавать их в перестрахование Российской национальной перестраховочной компании (РНПК). Такой тренд замечают в Банке России, рассказал «Ведомостям» зампред Филипп Габуния в кулуарах уральской конференции Национальной ассоциации участников фондового рынка. «<...> Страховые компании начинают использовать собственные емкости на рынке внутри страны», – заявил он. Варианты решения проблемы появляются в том числе за рубежом, добавил он, не уточнив детали. Пока говорить о каких-либо результатах преждевременно, сказал Габуния. «Главная проблема в том, что у нас на рынке один перестраховщик, что сопровождается всеми традиционными для этого сопутствующими издержками. Нет альтернативы и возможности проголосовать ногами и пойти к соседу», – отметил он.
Собственное удержание – сумма, в пределах которой страховая компания оставляет страховые риски на своей ответственности. В ее пределах игрок считает целесообразным возместить возможные убытки за свой счет. Остальную часть суммы игрок размещает в перестрахование, и в случае возникновения убытка риск покроет перестраховочная компания. Самый распространенный на рынке тип перестрахования – пропорциональное. Размер собственного удержания каждый игрок определяет самостоятельно. Как правило, он зависит от портфеля компании и ее капитала. В случае реализации риска его покроют перестраховщики, подписавшие фронтирующий договор со страховщиком, который также отвечает за риск неисполнения обязательств кем-то из перестраховщиков. Чем меньше и неравномернее по размерам страховых сумм портфель игрока, тем меньше рисков он оставит на собственном удержании.