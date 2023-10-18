Суд впервые отменил сделку из-за отсутствия разрешения правкомиссии

Суд впервые отменил сделку из-за отсутствия разрешения правкомиссииЛетом 2022 года «дочка» немецкой компании продала активы российскому бизнесмену
Российский суд признал недействительной сделку между российским бизнесменом и «дочкой» компании из недружественной Германии из-за отсутствия разрешения правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций, следует из картотеки арбитражных дел. В августе 2022 г. строительная компания «ООО «Бауэр технология» продала землю и недвижимость ИП Руслану Прудникову – на момент совершения сделки ООО принадлежало немецкой Bauer Spezialtiefbau (теперь, по данным СПАРК, единственный владелец – гражданин Армении Андраник Гаспарян). В конце того же года компания, в которой поменялось руководство, обратилась в Арбитражный суд Московской области с требованием признать сделку недействительной.
Суд первой инстанции отказался удовлетворить требования, но апелляционный в августе пересмотрел решение и признал сделку недействительной из-за отсутствия разрешения правкомиссии. 16 октября кассационная инстанция Арбитражного суда Московского округа подтвердила отмену сделки. Это первый публичный случай, когда российские суды принимали бы подобное решение. Теперь Прудников должен возвратить «Бауэр технологии» имущество, а компания – вырученные за него 130 млн руб.