Суд впервые отменил сделку из-за отсутствия разрешения правкомиссии

Российский суд признал недействительной сделку между российским бизнесменом и «дочкой» компании из недружественной Германии из-за отсутствия разрешения правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций, следует из картотеки арбитражных дел. В августе 2022 г. строительная компания «ООО «Бауэр технология» продала землю и недвижимость ИП Руслану Прудникову – на момент совершения сделки ООО принадлежало немецкой Bauer Spezialtiefbau (теперь, по данным СПАРК, единственный владелец – гражданин Армении Андраник Гаспарян). В конце того же года компания, в которой поменялось руководство, обратилась в Арбитражный суд Московской области с требованием признать сделку недействительной.