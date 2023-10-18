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Суд впервые отменил сделку из-за отсутствия разрешения правкомиссии

Летом 2022 года «дочка» немецкой компании продала активы российскому бизнесмену
Артем Кульша
За сделки с недружественными иностранцами без разрешения правкомиссии сейчас не предусмотрена ответственность. Но сама сделка может быть признана недействительной / Денис Гришкин / Ведомости

Российский суд признал недействительной сделку между российским бизнесменом и «дочкой» компании из недружественной Германии из-за отсутствия разрешения правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций, следует из картотеки арбитражных дел. В августе 2022 г. строительная компания «ООО «Бауэр технология» продала землю и недвижимость ИП Руслану Прудникову – на момент совершения сделки ООО принадлежало немецкой Bauer Spezialtiefbau (теперь, по данным СПАРК, единственный владелец – гражданин Армении Андраник Гаспарян). В конце того же года компания, в которой поменялось руководство, обратилась в Арбитражный суд Московской области с требованием признать сделку недействительной.

Суд первой инстанции отказался удовлетворить требования, но апелляционный в августе пересмотрел решение и признал сделку недействительной из-за отсутствия разрешения правкомиссии. 16 октября кассационная инстанция Арбитражного суда Московского округа подтвердила отмену сделки. Это первый публичный случай, когда российские суды принимали бы подобное решение. Теперь Прудников должен возвратить «Бауэр технологии» имущество, а компания – вырученные за него 130 млн руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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