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Роскомнадзор подтвердил факт утечки данных из МТС-банка

Регулятор передал протокол в суд, теперь банку грозит штраф
Марина Тюняева (Бочкарёва)
Максим Стулов / Ведомости

Роскомнадзор (РКН) провел проверку сообщений о возможной утечке данных почти 1 млн клиентов МТС-банка, рассказал «Ведомостям» представитель службы. По ее результатам факт утечки персональных данных (ПД) был подтвержден, говорит собеседник. РКН «составил административный протокол о нарушении законодательства о защите персональных данных, он будет передан в суд», сообщил представитель ведомства 18 октября.

В начале сентября о возможной утечке данных 1 млн клиентов МТС-банка сообщил Telegram-канал «Утечки информации». По его сведениям, в свободном доступе оказались такие ПД, как ФИО, номера телефонов, даты рождения, ИНН, гражданство, а также в частичном виде номера банковских карт.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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