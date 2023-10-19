Роскомнадзор подтвердил факт утечки данных из МТС-банка

Роскомнадзор подтвердил факт утечки данных из МТС-банкаРегулятор передал протокол в суд, теперь банку грозит штраф
Роскомнадзор (РКН) провел проверку сообщений о возможной утечке данных почти 1 млн клиентов МТС-банка, рассказал «Ведомостям» представитель службы. По ее результатам факт утечки персональных данных (ПД) был подтвержден, говорит собеседник. РКН «составил административный протокол о нарушении законодательства о защите персональных данных, он будет передан в суд», сообщил представитель ведомства 18 октября.
В начале сентября о возможной утечке данных 1 млн клиентов МТС-банка сообщил Telegram-канал «Утечки информации». По его сведениям, в свободном доступе оказались такие ПД, как ФИО, номера телефонов, даты рождения, ИНН, гражданство, а также в частичном виде номера банковских карт.
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