Роскомнадзор подтвердил факт утечки данных из МТС-банка

Роскомнадзор (РКН) провел проверку сообщений о возможной утечке данных почти 1 млн клиентов МТС-банка, рассказал «Ведомостям» представитель службы. По ее результатам факт утечки персональных данных (ПД) был подтвержден, говорит собеседник. РКН «составил административный протокол о нарушении законодательства о защите персональных данных, он будет передан в суд», сообщил представитель ведомства 18 октября.