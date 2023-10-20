Почему проценты по вкладам в долларах и евро растут быстрее ключевой ставки

Ставки по вкладам для граждан в долларах и евро растут с начала 2023 г., следует из данных Банка России: с января по август в зависимости от срока ставки по вкладам в долларах выросли на 0,33–2,06 п. п. и на 0,4–1,3 п. п. – в евро. ЦБ учитывает информацию по валютным вкладам, сформированную на основе отчетности, по всем действующим кредитным организациям (в том числе небанковским), привлекающим депозиты.