Почему проценты по вкладам в долларах и евро растут быстрее ключевой ставки

Почему проценты по вкладам в долларах и евро растут быстрее ключевой ставкиБанки закрывают дефицит валюты на рынке
Ставки по вкладам для граждан в долларах и евро растут с начала 2023 г., следует из данных Банка России: с января по август в зависимости от срока ставки по вкладам в долларах выросли на 0,33–2,06 п. п. и на 0,4–1,3 п. п. – в евро. ЦБ учитывает информацию по валютным вкладам, сформированную на основе отчетности, по всем действующим кредитным организациям (в том числе небанковским), привлекающим депозиты.
Объем всей иностранной валюты граждан на депозитах в российских банках с начала года вырос в рублевом эквиваленте на 342,11 млрд и на 1 сентября составлял 4,4 трлн руб. Но в пересчете в доллары с учетом девальвации рубля объем валюты в банках снизился с $58,12 млрд на начало года (по курсу ЦБ на 1 января) до $46 млрд (по курсу на 1 сентября), следует из данных ЦБ.