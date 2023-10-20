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Почему проценты по вкладам в долларах и евро растут быстрее ключевой ставки

Банки закрывают дефицит валюты на рынке
Наталья Заруцкая
Девалютизация пассивов банков происходит гораздо быстрее, чем активов / Алексей Орлов / Ведомости

Ставки по вкладам для граждан в долларах и евро растут с начала 2023 г., следует из данных Банка России: с января по август в зависимости от срока ставки по вкладам в долларах выросли на 0,33–2,06 п. п. и на 0,4–1,3 п. п. – в евро. ЦБ учитывает информацию по валютным вкладам, сформированную на основе отчетности, по всем действующим кредитным организациям (в том числе небанковским), привлекающим депозиты.

Объем всей иностранной валюты граждан на депозитах в российских банках с начала года вырос в рублевом эквиваленте на 342,11 млрд и на 1 сентября составлял 4,4 трлн руб. Но в пересчете в доллары с учетом девальвации рубля объем валюты в банках снизился с $58,12 млрд на начало года (по курсу ЦБ на 1 января) до $46 млрд (по курсу на 1 сентября), следует из данных ЦБ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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