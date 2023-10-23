Комиссионные потери банков от цифрового рубля могут достичь 95 млрд рублей

Внедрение цифрового рубля может умеренно повлиять на прибыльность банков в долгосрочной перспективе, так как лишит их комиссионного дохода от обработки карточных платежей, а средняя стоимость привлечения ликвидности вырастет, говорится в обзоре Национального рейтингового агентства (НРА), посвященном «третьей» форме нацвалюты (есть у «Ведомостей»). Начиная с 2027 г. максимальные потери банковской системы от внедрения цифрового рубля могут составить 45–95 млрд руб. комиссионных доходов. Это около 8–10% совокупной чистой прибыли банков, пишет автор обзора, управляющий директор рейтингового агентства Сергей Гущин. Он опирался на консолидированный финансовый результат банков на конец сентября 2023 г. и уровень проникновения цифрового рубля в 8–10%. За девять месяцев прибыль сектора составила 2,7 трлн руб., следует из данных ЦБ.