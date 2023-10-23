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Комиссионные потери банков от цифрового рубля могут достичь 95 млрд рублей

Но их могут компенсировать доходы от внедрения новых продуктов, считают в рейтинговом агентстве НРА
Наталья Заруцкая Екатерина Литова
Евгений Разумный / Ведомости

Внедрение цифрового рубля может умеренно повлиять на прибыльность банков в долгосрочной перспективе, так как лишит их комиссионного дохода от обработки карточных платежей, а средняя стоимость привлечения ликвидности вырастет, говорится в обзоре Национального рейтингового агентства (НРА), посвященном «третьей» форме нацвалюты (есть у «Ведомостей»). Начиная с 2027 г. максимальные потери банковской системы от внедрения цифрового рубля могут составить 45–95 млрд руб. комиссионных доходов. Это около 8–10% совокупной чистой прибыли банков, пишет автор обзора, управляющий директор рейтингового агентства Сергей Гущин. Он опирался на консолидированный финансовый результат банков на конец сентября 2023 г. и уровень проникновения цифрового рубля в 8–10%. За девять месяцев прибыль сектора составила 2,7 трлн руб., следует из данных ЦБ.

Но потери банков могут быть постепенно компенсированы доходами от продажи новых продуктов, основанных на смарт-контрактах и кэшбэках от розничных продавцов, пишет Гущин: ситуация со временем выровняется, а потери прибыли будут «закрыты». Кроме того, новые технологии позволят банкам-лидерам не только не потерять, а нарастить комиссионные расходы, уверен он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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