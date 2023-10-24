ЦБ хочет создать комнату с закрытой статистикой регулятора

Банк России планирует создать закрытую «комнату данных» с расширенной статистикой регулятора, выяснили «Ведомости»: доступ к ней получат только научные центры и университеты. Об идее комнаты говорится в письме директора департамента управления данными ЦБ Алексея Луковникова (есть у «Ведомостей») в адрес российских научных учреждений и университетов. Представитель Банка России подтвердил, что регулятор рассматривает возможность создания сервиса с таким названием. Аналогия с комнатой не случайна – это будет не отдельный сайт и не сервис на сайте, доступ к данным возможно будет получить только физически, находясь в специально оборудованном помещении Банка России, а отчуждение информации будет невозможно, пояснил представитель регулятора.