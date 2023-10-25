Гражданам упростили сдачу биометрии

Гражданам упростили сдачу биометрииС «упрощенкой» будут доступны покупки до 2500 рублей, оплата проезда в транспорте и проход в офис
Россиянам с 20 октября стала доступна упрощенная сдача биометрии в Единую биометрическую систему (ЕБС) через мобильное приложение «Госуслуги биометрия» без использования загранпаспорта нового поколения, рассказали «Ведомостям» представитель руководителя аппарата правительства, вице-премьера Дмитрия Григоренко и представитель оператора единой системы, Центра биометрических технологий (ЦБТ). Срок действия такой биометрии – три года.
Для получения «упрощенки» в приложении «Госуслуги биометрия» (авторизация проходит при наличии подтвержденной записи на «Госуслугах») пользователю необходимо выбрать вариант сдачи биометрии без загранпаспорта, сфотографироваться и произнести три последовательности цифр, представленных на экране. Последний шаг можно пропустить, если клиент не планирует в будущем получать услуги с идентификацией по голосу, уточняет представитель ЦБТ.