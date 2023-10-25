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Гражданам упростили сдачу биометрии

С «упрощенкой» будут доступны покупки до 2500 рублей, оплата проезда в транспорте и проход в офис
Наталья Заруцкая
Пока граждане не имеют полного понимания процесса использования биометрических данных и опасаются, что собранные данные могут быть использованы им во вред / Андрей Гордеев / Ведомости

Россиянам с 20 октября стала доступна упрощенная сдача биометрии в Единую биометрическую систему (ЕБС) через мобильное приложение «Госуслуги биометрия» без использования загранпаспорта нового поколения, рассказали «Ведомостям» представитель руководителя аппарата правительства, вице-премьера Дмитрия Григоренко и представитель оператора единой системы, Центра биометрических технологий (ЦБТ). Срок действия такой биометрии – три года.

Для получения «упрощенки» в приложении «Госуслуги биометрия» (авторизация проходит при наличии подтвержденной записи на «Госуслугах») пользователю необходимо выбрать вариант сдачи биометрии без загранпаспорта, сфотографироваться и произнести три последовательности цифр, представленных на экране. Последний шаг можно пропустить, если клиент не планирует в будущем получать услуги с идентификацией по голосу, уточняет представитель ЦБТ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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