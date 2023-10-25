Гражданам упростили сдачу биометрии

Для получения «упрощенки» в приложении «Госуслуги биометрия» (авторизация проходит при наличии подтвержденной записи на «Госуслугах») пользователю необходимо выбрать вариант сдачи биометрии без загранпаспорта, сфотографироваться и произнести три последовательности цифр, представленных на экране. Последний шаг можно пропустить, если клиент не планирует в будущем получать услуги с идентификацией по голосу, уточняет представитель ЦБТ.