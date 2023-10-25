Российская экономика избежала кредитного провала на 8 трлн рублей в 2022 году

Меры поддержки Банка России и правительства в кризисный 2022 год помогли российской экономике избежать резкого кредитного сжатия – иначе кредитование обвалилось бы на 8 трлн руб., или на 10,4% от объема банковского портфеля по итогам прошлого года. Такую оценку дали экономисты департамента исследований и прогнозирования ЦБ Мария Лымарь и Генрих Пеникас в докладе об эффектах антикризисных мер. Столь существенное кредитное сжатие у российских банков могло привести к непредсказуемым эффектам домино в экономике, пишут они.