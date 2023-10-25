Российская экономика избежала кредитного провала на 8 трлн рублей в 2022 году

Российская экономика избежала кредитного провала на 8 трлн рублей в 2022 годуК этому могли привести санкции, но помешали меры поддержки от ЦБ и правительства
Меры поддержки Банка России и правительства в кризисный 2022 год помогли российской экономике избежать резкого кредитного сжатия – иначе кредитование обвалилось бы на 8 трлн руб., или на 10,4% от объема банковского портфеля по итогам прошлого года. Такую оценку дали экономисты департамента исследований и прогнозирования ЦБ Мария Лымарь и Генрих Пеникас в докладе об эффектах антикризисных мер. Столь существенное кредитное сжатие у российских банков могло привести к непредсказуемым эффектам домино в экономике, пишут они.
Меры ЦБ в прошлом году обеспечили 4,3 трлн руб. дополнительного кредитования, усилия кабинета министров – 2 трлн руб. Еще 1,7 трлн руб. пришлось на синергетический эффект от мер регулятора и правительства, пишут Лымарь и Пеникас. Такой масштаб вызван тем, что принятые решения помогли компенсировать последствия санкций. Банк России и правительство ввели год назад ряд антикризисных мер, включая кредитные каникулы для населения, послабления для банков (изменения уровней нормативов достаточности и др.), программы поддержки кредитования МСП, системообразующих предприятий, новые ипотечные госпрограммы и др.