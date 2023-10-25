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Российская экономика избежала кредитного провала на 8 трлн рублей в 2022 году

К этому могли привести санкции, но помешали меры поддержки от ЦБ и правительства
Артем Кульша
Евгений Разумный / Ведомости

Меры поддержки Банка России и правительства в кризисный 2022 год помогли российской экономике избежать резкого кредитного сжатия – иначе кредитование обвалилось бы на 8 трлн руб., или на 10,4% от объема банковского портфеля по итогам прошлого года. Такую оценку дали экономисты департамента исследований и прогнозирования ЦБ Мария Лымарь и Генрих Пеникас в докладе об эффектах антикризисных мер. Столь существенное кредитное сжатие у российских банков могло привести к непредсказуемым эффектам домино в экономике, пишут они.

Меры ЦБ в прошлом году обеспечили 4,3 трлн руб. дополнительного кредитования, усилия кабинета министров – 2 трлн руб. Еще 1,7 трлн руб. пришлось на синергетический эффект от мер регулятора и правительства, пишут Лымарь и Пеникас. Такой масштаб вызван тем, что принятые решения помогли компенсировать последствия санкций. Банк России и правительство ввели год назад ряд антикризисных мер, включая кредитные каникулы для населения, послабления для банков (изменения уровней нормативов достаточности и др.), программы поддержки кредитования МСП, системообразующих предприятий, новые ипотечные госпрограммы и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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