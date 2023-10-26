Британские эксперты оценили траекторию изменений процентных ставок

Первый сценарий «мягкой посадки» предполагает, что текущего ужесточения ДКП было достаточно для борьбы с инфляцией и уже в 2024 г. она в развитых странах достигнет таргета (цель ФРС США и ЕЦБ – 2%). При этом стабильность роста ВВП, который показывали экономики в 2022–2023 гг., сохранится, что позволит регуляторам приступить к снижению ставок уже в следующем году. Эксперты IFS считают, что предпосылки для реализации этого сценария заключаются в стремительном замедлении глобальной инфляции. По данным Haver Analytics и Citi Research, мировой рост цен сократился с 9,3% в октябре 2022 г. до 6% в июне 2023 г. Снизились цены на транспортировку товаров: Baltic Dry Index, который отражает цены на перевозки сухого груза, сократился летом до уровня 1142 – это на 75% меньше максимумов 2022 г. и на 15% меньше средних показателей 2018–2019 гг. Тем не менее эксперты IFS отмечают, что на фоне геополитической нестабильности в мире цены на продовольствие будут оставаться крайне волатильными. Также сохранится инфляционное давление со стороны энергетических рынков во многом из-за нарушения поставок (в том числе из-за разрушения и возможной блокировки российских газопроводов).