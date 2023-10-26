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Британские эксперты оценили траекторию изменений процентных ставок

Лишь один вариант из трех предполагает, что у центробанков все идет как надо
Антон Козлов
Kim Kyung-Hoon / Reuters

В британском Институте фискальных исследований (IFS) представили три сценария изменения ставок ведущими центробанками в 2023–2024 гг.: мягкий, инфляционный и рецессионный. Каждый из них зависит от того, насколько эффективными окажутся уже принятые регуляторами действия. За последние два года ставки росли рекордными темпами, но пока это не привело к устойчивому замедлению инфляции. Один из сценариев допускает «мягкую посадку» экономики: в нем предполагается, что мер центробанков оказалось достаточно и инфляция приблизится к таргетам уже в следующем году. Во втором сценарии эксперты предполагают, что усилий не хватило и инфляция будет расти дальше. В третьем сценарии допускается, что центробанки переусердствовали с ужесточением денежно-кредитной политики (ДКП).

Первый сценарий «мягкой посадки» предполагает, что текущего ужесточения ДКП было достаточно для борьбы с инфляцией и уже в 2024 г. она в развитых странах достигнет таргета (цель ФРС США и ЕЦБ – 2%). При этом стабильность роста ВВП, который показывали экономики в 2022–2023 гг., сохранится, что позволит регуляторам приступить к снижению ставок уже в следующем году. Эксперты IFS считают, что предпосылки для реализации этого сценария заключаются в стремительном замедлении глобальной инфляции. По данным Haver Analytics и Citi Research, мировой рост цен сократился с 9,3% в октябре 2022 г. до 6% в июне 2023 г. Снизились цены на транспортировку товаров: Baltic Dry Index, который отражает цены на перевозки сухого груза, сократился летом до уровня 1142 – это на 75% меньше максимумов 2022 г. и на 15% меньше средних показателей 2018–2019 гг. Тем не менее эксперты IFS отмечают, что на фоне геополитической нестабильности в мире цены на продовольствие будут оставаться крайне волатильными. Также сохранится инфляционное давление со стороны энергетических рынков во многом из-за нарушения поставок (в том числе из-за разрушения и возможной блокировки российских газопроводов).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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