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Банки продали коллекторам рекордный объем долгов граждан

Объем закрытых сделок в III квартале составил 75 млрд рублей, что соответствует норме здорового рынка
Наталья Заруцкая
Когда коллекторское агентство покупает пакет просроченных долгов, оно становится новым кредитором и платежи граждан по долгам идут в его пользу / Злата Милявская для Ведомостей

Банки в III квартале этого года продали коллекторам просроченных долгов граждан на 75 млрд руб., что составляет 97,1% от всей выставленной на продажу банковской просрочки. Это рекордный объем закрытых сделок за последние два года, следует из данных, собранных для «Ведомостей» Национальной ассоциацией профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

Всего за июль – сентябрь кредитные организации выставили на продажу просроченных долгов на общую сумму 77,2 млрд руб. Для сравнения: в I и II кварталах текущего года банки пытались реализовать просрочки на 62,1 млрд и 41,9 млрд руб. соответственно. Но коллекторы купили из них в январе – марте долгов на 52,9 млрд руб. (85,1%), а в апреле – июне – на 37,2 млрд руб. (88,7%). При этом средняя цена продажи цессий (переуступка прав требования выплаты третьему лицу) в начале года была 6,99%, а затем во II квартале поднялась до 9,08%. В III квартале средняя цена продажи цессий снова снизилась и составила 7,4%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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