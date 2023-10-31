Банки продали коллекторам рекордный объем долгов граждан

Всего за июль – сентябрь кредитные организации выставили на продажу просроченных долгов на общую сумму 77,2 млрд руб. Для сравнения: в I и II кварталах текущего года банки пытались реализовать просрочки на 62,1 млрд и 41,9 млрд руб. соответственно. Но коллекторы купили из них в январе – марте долгов на 52,9 млрд руб. (85,1%), а в апреле – июне – на 37,2 млрд руб. (88,7%). При этом средняя цена продажи цессий (переуступка прав требования выплаты третьему лицу) в начале года была 6,99%, а затем во II квартале поднялась до 9,08%. В III квартале средняя цена продажи цессий снова снизилась и составила 7,4%.