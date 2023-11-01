«Открытие» попросило суд удвоить сумму иска к Goldman Sachs

«Открытие» попросило суд удвоить сумму иска к Goldman SachsТребования банка могут вырасти до 1,2 млрд рублей, и шансы «Открытия» получить эти деньги высоки
Банк «ФК Открытие» попросил российский суд удвоить сумму его иска к Goldman Sachs до 1,2 млрд руб. – это необходимо на случай неисполнения решения суда со стороны компаний американской финансовой группы. Такое заявление сделал представитель «Открытия» на заседании Арбитражного суда Москвы 31 октября. Российский банк подал в суд на компании группы Goldman Sachs в июле этого года, потребовав взыскания задолженности по генеральному соглашению в размере 614,7 млн руб. «Нас надо лишить всех прав просто потому, что «Открытие» переживает?» – задался в ответ вопросом представитель Goldman Sachs. Сумму, на которую представитель «Открытия» попросил суд увеличить требования банка, защита Goldman Sachs назвала ничем не мотивированной.
Защита «Открытия» в ходе заседания попросила суд запретить Goldman Sachs инициировать разбирательство в иностранных судах по тому же предмету. Есть несколько обстоятельств, которые свидетельствуют, что американская группа компаний может инициировать параллельное настоящему спору судебное разбирательство в Лондонском международном арбитражном суде (LCIA) или Высоком суде Англии и Уэльса, пояснил представитель «Открытия». В частности, Goldman Sachs оспаривает юрисдикцию российского суда, заявляя ходатайство об оставлении иска без рассмотрения в связи с наличием в соглашении сторон арбитражной оговорки – в соответствии с ней все споры между сторонами должны рассматриваться в LCIA.