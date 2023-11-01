«Открытие» попросило суд удвоить сумму иска к Goldman Sachs

Защита «Открытия» в ходе заседания попросила суд запретить Goldman Sachs инициировать разбирательство в иностранных судах по тому же предмету. Есть несколько обстоятельств, которые свидетельствуют, что американская группа компаний может инициировать параллельное настоящему спору судебное разбирательство в Лондонском международном арбитражном суде (LCIA) или Высоком суде Англии и Уэльса, пояснил представитель «Открытия». В частности, Goldman Sachs оспаривает юрисдикцию российского суда, заявляя ходатайство об оставлении иска без рассмотрения в связи с наличием в соглашении сторон арбитражной оговорки – в соответствии с ней все споры между сторонами должны рассматриваться в LCIA.