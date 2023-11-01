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«Открытие» попросило суд удвоить сумму иска к Goldman Sachs

Требования банка могут вырасти до 1,2 млрд рублей, и шансы «Открытия» получить эти деньги высоки
Артем Кульша
Требование «Открытия» о присуждении банку денежной суммы в размере цены иска – нестандартная, но не исключительная ситуация / Андрей Гордеев / Ведомости

Банк «ФК Открытие» попросил российский суд удвоить сумму его иска к Goldman Sachs до 1,2 млрд руб. – это необходимо на случай неисполнения решения суда со стороны компаний американской финансовой группы. Такое заявление сделал представитель «Открытия» на заседании Арбитражного суда Москвы 31 октября. Российский банк подал в суд на компании группы Goldman Sachs в июле этого года, потребовав взыскания задолженности по генеральному соглашению в размере 614,7 млн руб. «Нас надо лишить всех прав просто потому, что «Открытие» переживает?» – задался в ответ вопросом представитель Goldman Sachs. Сумму, на которую представитель «Открытия» попросил суд увеличить требования банка, защита Goldman Sachs назвала ничем не мотивированной.

Защита «Открытия» в ходе заседания попросила суд запретить Goldman Sachs инициировать разбирательство в иностранных судах по тому же предмету. Есть несколько обстоятельств, которые свидетельствуют, что американская группа компаний может инициировать параллельное настоящему спору судебное разбирательство в Лондонском международном арбитражном суде (LCIA) или Высоком суде Англии и Уэльса, пояснил представитель «Открытия». В частности, Goldman Sachs оспаривает юрисдикцию российского суда, заявляя ходатайство об оставлении иска без рассмотрения в связи с наличием в соглашении сторон арбитражной оговорки – в соответствии с ней все споры между сторонами должны рассматриваться в LCIA.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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