Стоимость просроченных долгов граждан перед МФО достигла максимума за год

Цены на покупку коллекторами просроченной задолженности граждан перед микрофинансовыми организациями (МФО) в III квартале достигли максимума с начала года, а объем продажи долгов восстановился после кризисного 2022 года, следует из данных Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). Если в I квартале средняя цена цессии, переуступки прав требования третьему лицу, составляла 13,6% от общей суммы долга, то во втором выросла до 15,1%, а в третьем уже достигла 18,3%.