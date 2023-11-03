Стоимость просроченных долгов граждан перед МФО достигла максимума за год

Стоимость просроченных долгов граждан перед МФО достигла максимума за годЭто происходит из-за выхода на рынок новых покупателей и предложения к продаже молодой просрочки
Цены на покупку коллекторами просроченной задолженности граждан перед микрофинансовыми организациями (МФО) в III квартале достигли максимума с начала года, а объем продажи долгов восстановился после кризисного 2022 года, следует из данных Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). Если в I квартале средняя цена цессии, переуступки прав требования третьему лицу, составляла 13,6% от общей суммы долга, то во втором выросла до 15,1%, а в третьем уже достигла 18,3%.
Весь размер совершенных сделок на рынке цессии по итогам девяти месяцев достиг 47,2 млрд руб., что на 5 млрд руб. больше аналогичного периода 2022 г., но тогда с марта до конца мая торги практически не велись.
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