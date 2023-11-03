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Стоимость просроченных долгов граждан перед МФО достигла максимума за год

Это происходит из-за выхода на рынок новых покупателей и предложения к продаже молодой просрочки
Наталья Заруцкая
Коллекторские агентства научились работать с клиентами микрофинансовых организаций и зачастую выстраивают напрямую взаимовыгодные отношения по приобретению портфелей / Наташа Шарапова / Ведомости

Цены на покупку коллекторами просроченной задолженности граждан перед микрофинансовыми организациями (МФО) в III квартале достигли максимума с начала года, а объем продажи долгов восстановился после кризисного 2022 года, следует из данных Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). Если в I квартале средняя цена цессии, переуступки прав требования третьему лицу, составляла 13,6% от общей суммы долга, то во втором выросла до 15,1%, а в третьем уже достигла 18,3%.

Весь размер совершенных сделок на рынке цессии по итогам девяти месяцев достиг 47,2 млрд руб., что на 5 млрд руб. больше аналогичного периода 2022 г., но тогда с марта до конца мая торги практически не велись.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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