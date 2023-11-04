Банк России выступает за точечное регулирование ИИ

Внедрение ИИ может оказывать влияние как на бизнес-процессы отдельных участников рынка, так и на финансовую систему в целом, отмечается в докладе. Одной из основных групп угроз для финансового сектора Банк России называет риски, связанные с ошибками при разработке и неверным интерпретированием результатов работы ИИ. Это может произойти, если при обучении модели разработчики допустили ошибки в программном коде, использовали неточные или неполные данные, а также применяли алгоритм для решения задач, для которых модель не была приспособлена.